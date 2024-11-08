Fenerbahçe Spor Kulübü’ne Özel Tasarımlı Mercedes-Benz Travego! Fenerbahçe Spor Kulübü’ne Özel Tasarımlı Mercedes-Benz Travego!

Honda’nın otomobil modellerindeki kampanyaları kasım ayında da devam ediyor. Honda’nın en sevilen modellerinden biri olan Civic Sedan’ın Executive+ donanımı için hem özel indirim hem de kredi imkanı sunuluyor. Yüksek donanım özellikleri ve standart olarak sunulan güvenlik özellikleri ile öne çıkan Civic Sedan’ın Executive+ donanımına özel olarak 135 bin TL indirim ve 200 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde 2,99 faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği bulunuyor.

Honda Makyajlı Hr V Ehev (1) (1)

Honda’nın hibrit ailesinin öncü temsilcilerinden makyajlı HR-V e:HEV modelinde de kasım ayında   fırsatlar devam ediyor. Makyajlı HR-V e:HEV modelinin Advance donanımına özel olarak 155 bin TL indirim ve 250 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde 2.99 faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği  sunuluyor.