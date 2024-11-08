Honda’nın otomobil modellerindeki kampanyaları kasım ayında da devam ediyor. Honda’nın en sevilen modellerinden biri olan Civic Sedan’ın Executive+ donanımı için hem özel indirim hem de kredi imkanı sunuluyor. Yüksek donanım özellikleri ve standart olarak sunulan güvenlik özellikleri ile öne çıkan Civic Sedan’ın Executive+ donanımına özel olarak 135 bin TL indirim ve 200 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde 2,99 faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği bulunuyor.

Honda’nın hibrit ailesinin öncü temsilcilerinden makyajlı HR-V e:HEV modelinde de kasım ayında fırsatlar devam ediyor. Makyajlı HR-V e:HEV modelinin Advance donanımına özel olarak 155 bin TL indirim ve 250 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde 2.99 faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği sunuluyor.