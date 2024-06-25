Marketing Türkiye ve BoomSonar tarafından düzenlenen Brandverse Awards’ın kazananları, Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de gerçekleştirilen ödül töreninde açıklandı. Honda Motosiklet Türkiye, Brandverse Awards’ın SocialBrands Veri Analitiği Bölümü’nde motosiklet kategorisinde 6’ncı kez altın ödülün sahibi oldu. Türkiye’de en çok satan motosiklet markası olma unvanını 9 yıldır koruyan Honda Motosiklet Türkiye, sosyal medya alanındaki başarısını da 6 yıldır bu ödül ile taçlandırıyor.

Brandverse Awards kapsamında; SocialBrands Veri Analitiği Bölümü'nde 50 binden fazla markanın sosyal medya hesabı, 1 Nisan 2023 – 1 Nisan 2024 tarihleri arasında SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi’ne göre tamamen analitik olarak incelendi. Bu süreçte markaların sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı, takipçi artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı kategorideki verisi değerlendirildi. Araştırma şirketi Deloitte Türkiye’nin de desteklediği çalışmanın sonucunda sosyal medya, deneyim tasarımı, dijital, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik gibi birçok kategoride kazananlar seçildi. Honda Motosiklet Türkiye ise motosiklet kategorisinde başarılı performansı ile bir kez daha altın ödülü kazandı.

SocialBrands Veri Analitiği Bölümü’nde verilen ödüller kapsamında, marka başvuruları kabul edilmezken ödüller, tamamen istatistiksel verilerin ölçümlenmesiyle tarafsız bir şekilde sahiplerini buluyor. Tüketicileri ile bağını her geçen yıl güçlendiren Honda Motosiklet Türkiye, sosyal medyadaki başarısını korumaya devam ediyor.