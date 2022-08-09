Hollanda'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate'den videolu veda

Hollanda'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate Türkiye haritası önünde ve Anıtkabir'de çektiği video ile Türkiye'ye veda etti.

Twitter hesabında paylaştığı videoda "Ülkenizi çok çok özleyeceğim. Çok üzülerek ayrılıyorum. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun" sözlerini söylemesinin ardından video sosyal medyada büyük ses getirdi.

Videoda yer verilen Aşık Mahzuni Şerif'in 'İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım' şarkısı da dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ ALAN O SÖZLER:

"Bugün artık Türkiye'den ayrılıyorum ve bu haritada Türkiye'de nereleri gezdiğimizi göstermek istiyorum. Edirne'den Şırnak'a, Kars'tan Datça'ya kadar gezdim. Güzel ülkenizi her taraftan gördüm, güzel yemeklerinizi yedim, dört mevsimi bir günde yaşadım, güzel insanlarla tanıştım, güzel yerler gördüm. İnanılmaz doğanın tadını çıkardım. Gerçekten ülkeniz güzeldir ve ülkenizi çok çok özleyeceğim ama artık ayrılma zamanı geldi"

"5 yıl önce burada göreve başladım, ayrılırken de burada bitirmek istedim. Atatürk'ün huzurunda sizinle vedalaşmak istiyorum. Her şey için teşekkür etmek istiyorum. Üzüntüyü yaşadık, sevinci yaşadık; kısacası hayatı yaşadık. Çok üzülerek ayrılıyorum. Hakkınızı helal edin. Bir hatamız olduysa affola. Allah'a emanet olun"