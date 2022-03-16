banner528

banner526

banner527

banner420

banner547

Hobi olarak başladı, terzi dükkânını müzeye çevirdi

Güncel 16.03.2022, 10:49
Hobi olarak başladı, terzi dükkânını müzeye çevirdi
1/12

Elazığ’da terzilik yapan Osman Şengür, antika eşyalara olan merakıyla 6 yılda topladığı yüzlerce eşyayı sergileyerek, dükkânını adeta bir müzeye çevirdi.