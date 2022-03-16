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Hobi olarak başladı, terzi dükkânını müzeye çevirdi
Güncel
16.03.2022, 10:49
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Elazığ’da terzilik yapan Osman Şengür, antika eşyalara olan merakıyla 6 yılda topladığı yüzlerce eşyayı sergileyerek, dükkânını adeta bir müzeye çevirdi.
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