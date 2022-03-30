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Hırvat hoca, "Üzgünüm" diyerek sakatlığı açıkladı

Spor 30.03.2022, 10:43
Hırvat hoca, "Üzgünüm" diyerek sakatlığı açıkladı
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Beşiktaş'ta derbi öncesi Vida depremi! Hırvat hoca, "Üzgünüm" diyerek sakatlığı açıkladı