Küçük yaşta babasının yanında mesleği öğrendiğini anlatan İbrahim Ün; “Okul dönemlerinde hafta ve yaz tatillerinde babamın yanına gidip yardım ediyordum. Bu sayede mesleği öğrendim. Bu zamana kadar meslekte herhangi bir zorluk yaşamadığım. Her hangi bir zorluğu da yok. Yıllardır geçimimi bu meslek sayesinde sağlıyorum. Sadece bu meslekte yetişen eleman sıkıntısı var. İnşallah ileriki zamanlarda bu sıkıntı ortadan kalkar” dedi.



Rahmetli babasının bu mesleğe 1945 yılında başladığını ve kendisinin de 12 yaşından beri bu mesleğin içerisinde olduğunu belirten Ün; “1988 yılından bu zamana kadar bir fiil bu işle uğraşıyorum. Mesleğimizin tek zorluk tarafı yetişen eleman yok, yardımcı yok. Başka bir sıkıntı yok. Allah’ıma şükür bu meslek sayesinde evimizi yaptık, çocuğumun birini evlendirdim. Yani maddi bir sıkıntı olmaz. Bu mesleği herkese tavsiye ederim. Ben 35 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bu meslekte aç kalacağım olayı yok. Benim müşterim senelerdir devam ediyor. Çalıştıktan sonra her meslek devam eder “ diye konuştu.