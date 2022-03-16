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Hindistan'da Holi Festivali

Güncel 16.03.2022, 16:38
Hindistan'da Holi Festivali
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Hindistan’da halk, pek çok eyalette, baharın gelişini simgeleyen Holi Festivalini kutluyor.