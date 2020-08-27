Sultan Alp Arslan kimdir? 'Malazgirt Fatihi' Alparslan'ın yaşam öyküsü...

Alp Arslan'ın yaklaşık 1030'lu yıllarda doğduğu tahmin edilmektedir. 1040 Dandanakan Savaşı sonrasında Çağrı Bey'e Merv ve çevresinin yönetimi verilmişti. Alp Arslan gençliği boyunca babasıyla beraber bu bölgedeki mücadelelere katıldı ve 1050'li yıllara doğru babasının yaşlanması üzerine tamamen onun yerini aldı.

Babası Çağrı Bey 1059 yılında vefat etti. Tuğrul Bey bunun üzerine yeğeni Alp Arslan'ı, kendi emirlerinden dışarı çıkmayacak şekilde Çağrı Bey'in makamına getirdi. Alp Arslan amcasına saygıda kusur etmedi. Zira Tuğrul Bey'in çocuğu yoktu. Bu sebeple Alp Arslan, amcasından sonra kendisinin Büyük Selçuklu tahtına geçebileceğini tasarlamıştı.

Tuğrul Bey ölmeden evvel, üvey oğlu Süleyman'ı kendisine varis bırakmıştı. Oysa Süleyman'ı kimse tınmadı. Hanedan tam bir kargaşa içerisine girmişti. Alp Arslan'ın abisi Kara Arslan Kavurd Bey; amcası Musa Yabgu ve Çağrı-Tuğrul Beylerin amcası Kutalmış (Süleyman Şah'ın babası) taht mücadelesine girdiler. Kutalmış doğrudan, Sultan ilan edilen Süleyman'ın üzerine yürüdü.

Evvela arkasını sağlama almak üzere amcası Musa Yabgu'nun üzerine yürüdü ve onu kendine bağladı. Ardından vezir ,Amidülmülk'ün de kendisini çağırmasıyla, başkent Rey'e doğru harekete geçti. Kardeşinin başkente geldiğini duyan Kara Arslan Kavurd Bey ise geri çekilerek ona itaat etti.

Başkenti kuşatmış bulunan Kutalmış da Damgan civarında Milh vadisine çekildi ve savaş pozisyonu aldı. Alp Arslan burada büyük bir zafer kazandı ve Kutalmış dahi hayatını kaybetti. Böylece Alp Arslan 1064 yılında tartışmasız Büyük Selçuklu Sultanı oldu.

Sultanın ilk seferleri Doğu Anadolu üzerineydi.

Dandanakan Savaşı sonrasında akın eden onlarca Türkmen bilinçli bir şekilde Anadolu'ya yönlendiriliyordu. Zira Selçuklu toprakları bu insanlara yetemezdi. Fakat muhtelif Bizans ve Ermeni güçleri bu göçü zorlaştırıyordu. Aynı zamanda Anadolu topraklarının uygun bir yurt olabileceği de biliniyordu. İşte bu sebeplerle Alp Arslan batıya doğru sefere çıktı. Bu sırada oğlu Melikşah da babasının yanındaydı.