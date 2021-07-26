Steve Jobs'dan hayat dersleri...

İşte Apple kurucusu 56 yaşında hayata gözlerini yuman Steve Jobs’un yazdığı son yazı:

"İş hayatında,

Büyük başarılara ulaştım.

Kimilerinin gözünde;

Hayatım başarının timsali;

Fakat işin dışında;

Çok az neşem oldu benim.

İşin sonunda;

Zenginliğim ve,

Alışmış olduğum hayatın,

Bana getirdiği tek gerçeklik;

Ölümle yüzleştiğim şu anda,

Yatağımda uzanıp,

Hayatımı gözlerimde canlandırırken;

Fark ettim ki;

Gururlandığım şöhretim ve servetim;

Ölümün karşısında ne kadar da manasızmış.

Arabayı kullanmak için;

Size para kazandırması için;

Birilerini işe alabilirsiniz.

Ancak;

Hastalığınızı taşıması için,

Kimseyi işe alamıyorsunuz.

Kaybedilen maddi şeyler bulunabilir veya yerine başkası konur;

Fakat;

Kaybedildiğinde bulunamayacak veya,

Yeri dolmayacak tek şey var;

O da “Hayat.”

Şu an;

Hayatınızın hangi sahnesinde olursanız olun;

Zaman ile;

O sahne perdesinin kapanması ile yüzleşeceksiniz.

Tavsiyem;

Ailenize, eşinize, arkadaşlarınıza;

Çok kıymet verin ve sevin.

Kendinize iyi davranın ve insanlara değer verin.

Yaşlandıkça ve ümit ediyorum akıllandıkça; Fark ediyorsunuz ki;

300 dolarlık saat de,

30 dolarlık saat de;

Aynı zamanı söylüyor.

İç huzurun bu tarz şeylerle elde edilmediğini, Anlıyorsunuz.

İster first class, ister ekonomi uçun;

Bilin ki, o uçak düşerse sizde düşeceksiniz.

O yüzden umut ederim ki;

Şunu anlarsınız;

Kahkaha attığınız;

Sohbet ettiğiniz;

Şarkılar söylediğiniz;

Kuzeyden-Güneyden;

Doğudan-Batıdan;

Cennetten ve Dünyadan;

Konuştuğunuz ahbaplarınız,

Dostlarınız,

Eski arkadaşlarınız,

Anneniz,

Babanız,

Erkek kardeşiniz,

Kız kardeşiniz varsa;

Bilin ki gerçek mutluluk;

Onlarmış...

Çocuklarınızı zengin olması için eğitmeyin; onları mutlu olmaları için eğitin.

Böylelikle büyüdüklerinde;

Her şeyin fiyatını değil, değerini bilirler.

Yemeğinizi ilacınız gibi yiyin;

Aksi halde ilacı yemek yerine yersiniz.

Sizi seven kişi, sizi asla bırakmayacaktır.

Bırakmak için yüzlerce neden saysa da;

Mutlaka sizde kalmak için sebep bulacaktır.

Bilin ki;

İnsan ile insan olabilmek arasında,

Çok büyük fark var ve,

Bunu anlayan çok az insan var.

Doğduğunuzda sevildiniz ve;

Ölürken de sevileceksiniz.

Bu arada kalan zamanı başarmak zorundasınız.

Hayattaki en iyi altı doktor;

Güneş ışığı;

Dinlenmek;

Egzersiz yapmak;

Sağlıklı yemek;

Kendine güven ve;

Arkadaşlar.

Bunları hayatınızın her evresinde muhafaza edin ve;

Sağlıklı bir ömrün tadını çıkarın... "

Steve JOBS

Ibret alınması gereken gerçek yaşam öyküsü.