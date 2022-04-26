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Köle Tüccarlarına Karşı Savaşan Batı Afrika Lideri Kraliçe Nzinga

17. yüzyılda, şimdi Angola olarak bilinen Afrika’nın güneybatı bölgesi bölünmüş durumdaydı. Onu birleştirmek yıllar alacak ve olağanüstü bir kadının el atmasını gerektirecekti. Haberin detayları sizlerle..

Hikayeler 26.04.2022, 11:35
Köle Tüccarlarına Karşı Savaşan Batı Afrika Lideri Kraliçe Nzinga

Batı Afrika Lideri Kraliçe Nzinga
1583 civarında, Nzinga Mbande adında küçük bir kız doğdu. Onunki dünyaya kolay bir giriş değildi; Efsaneye göre göbek kordonu boynuna dolanmış olarak doğdu. Birçok köylü, bu şekilde doğan bireylerin gururlu, güçlü insanlar olarak büyüyeceğine inanıyordu. Hikayeye göre, köyün bilge bir kadını Nzinga’nın annesine kızının büyüyüp kraliçe olacağını söylemiş.



Yine de tam olarak körü körüne bir kehanet sayılmazdı. Nzinga’nın babası, Angola’nın bölünmüş ulusunun yarısı olan Ndongo Kralıydı. Nzinga büyürken, babasının nasıl yönettiğini tüm sırlarıyla biliyordu ve Ndongo halkının düşmanları Kongo ile karşı karşıya kaldığı mücadeleyi tüm yönleriyle öğrenmek için zaman harcadı.

Güçlü ve ısrarcı bir lider

 

Bütün bunlar, Portekizli misyonerlerin Angola’yı köle ticareti için ana hedef olarak belirlediği bir zamanda meydana geldi. Kral ilk başta Portekizlilerle birlikte bir köle ticareti düzenlemek için çalıştı – ancak onların halkını bağışlamaları şartıyla.

Ancak kralın ölümü üzerine, Portekizliler düzenlemeyi devam ettirmek için hiçbir neden görmediler. Oğlunu hapse attılar ve krallığın kontrolünü ele geçirdiler. Nzinga, boş boş oturmak ve Portekizlilerin iktidarda kalmasına izin vermekle yetinmedi. Hikaye, sadece kardeşinin güvenli bir şekilde geri dönüşünü değil, aynı zamanda Angola halkının kölelikten azat edilmesini talep etme niyetiyle doğrudan Portekiz valiliğine gitti.



Vali, Nzinga’ya sandalye vermeyi reddetti. Böylece, herhangi bir zamanda hizmetinde 50’den fazla erkek hizmetçisi olan Nzinga, bir hizmetçiye oturabileceği bir bank oluşturması için eğilmesini söyledi. Hizmetçinin sırtına oturduktan sonra, Nzinga müzakerelerine başladı.

Tartışma sona erdiğinde, Nzinga hizmetçiye ayağa kalkmasını söyledi ve bu noktada Portekiz valisinin önünde boğazını kesti. Belki de düşündüklerinden çok daha güçlü biriyle uğraştıklarını anlayan Portekiz hükümeti, kardeşini serbest bırakmayı kabul etti ve evine geri gönderdi.

Kısa bir süre sonra erkek kardeşi ve yeğeni öldü – Nzinga’nın tahta çıkabilmesi için ikisini de öldürmüş olması mümkün. Diğer tarihi kaynaklar, erkek kardeşinin ülkenin durumunu ve kargaşayı çözemeyeceğini anlayınca intihar ettiğini öne sürüyor.



 

Her durumda, 1624’te Ndongo’nun Kraliçesi Nzinga oldu – elbette savaşmadan değil.

Kraliçe Nzinga’nın bir kadın hükümdar fikrine karşı çıkan ve onu şehirden atmak isteyen birçok siyasi rakibi vardı. Ülkeyi terk etmek zorunda kaldı, bu süre zarfında kız kardeşi Portekizlilerin kukla hükümdarı oldu. Portekizliler, Kraliçe Nzinga’nın kaçtıktan sonra Ndongo’daki tüm olaylardan haberdar olmasını sağlayan, aynı zamanda Kraliçe Nzinga’nın casusu olarak hareket ettiğini çok az biliyorlardı. 

1629’da Kraliçe Nzinga, bölgede Portekizlileri yenmeyi ya da onları bir barış anlaşmasına girmeye ikna etmeyi umduğu Matamba adında bir koloni kurdu. Köle ticaretinden gelen mültecileri kabul etmesi için krallık için lobi yapmaya başladı ve – Hollandalı askerlerden oluşan oldukça etkileyici hareminin yardımıyla – köle ticareti yollarını genellikle zorla kesmeye çalıştı. Matamba’nın konumunun onu ticaret için çok uygun hale getirdiğini de fark eden Kraliçe Nzinga, krallığın ticaretini de geliştirdi.

1656’da Portekizliler nihayet havlu attı. Kraliçe Nzinga’nın yaşamının son on yılında, halkı Avrupa sömürgeciliğinden kaçındı – aslında bu, kraliçeyi geride bırakan bir başarıydı.

Angola’nın tamamının bağımsızlığa kavuşması 1975 yılına kadar olmayacak olsa da devam eden mücadelesinin kökleri Kraliçe Nzinga’nın mirasına dayanıyordu.

Nzinga 1663’te, seksenlerindeyken öldü ve Afrika’nın her yerinde onurlandırılan güçlü ve ısrarcı bir lider olarak hatırlanıyor.


Kaynak:. ( biacaip )

#Köle #Nzinga #afrika #kraliçe nzinga #özgürlük #güçlü kadın #kralice #Portekiz
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