Savunma avukatı tutacak parası olmadığı için işlemediği bir suçtan 28 yıl hapis cezasına çarptırılan genç, hapishaneye girdiğinde liseyi yeni bitirmişti. Hapishane kütüphanesinde hukuk kitapları okumaya başladı. Çalışmaları netice verdi, önce kendisini parmaklıklar ardından kurtaran Jarrett Adams, avukat oldu ve şimdi kendisi gibi insanların savunmasını üstlenerek onların kaderini değiştiriyor. Jarrett Adams’ın öyküsünün detaylarını öğrenmek isterseniz, okumaya devam edin.

Jarrett Adams’ın Hikayesi

17 yaşındaki Adams, liseden henüz mezun olmuştu ve üniversiteye gitmeye hazırlanıyordu. Wisconsin Üniversitesi’nde bir partiye davet edildi. İki arkadaşı ile birikte partiye gitmek üzere yola çıkan Adams, partinin verildiği yeri bulamayınca yolda gördükleri bir üniversite öğrencisine yolu sordular. Üniversitede ilk yılı olan Shawn Demain, yolu bilmediğini ama isterlerse öğrenci yurdundaki telefonu kullanabileceklerini söyledi. Birlikte öğrenci yurduna giden dörtlü, sohbet etmeye başladı. Sohbet, video oyunuyla devam etti. Bir süre sonra Demain’in oda arkadaşı Heidi Sheets geldi. Gençler birlikte takılmaya başladılar. Adams’ın ifadesine göre, Heidi Sheets ile karşılıklı rızaya dayalı bir ilişki yaşadılar. Olaydan üç hafta sonra bir polis memuru gelerek Adams’ı tutukladı. Suçlamaya göre, Adams ve iki arkadaşı Heidi Sheets’e cinsel tacizde bulunmuşlardı.

Adams daha önce hiç tutuklanmamıştı. 1998 yılı sonbaharında gerçekleşen bu talihsiz olayda Adams’ın tek suçu yanlış zamanda yanlış yerde bulunmaktı. Birkaç saat içinde yanlış anlaşılmanın düzeleceğini ve evine dönebileceğini sandı ama öyle olmadı. Üstelik beklentisinin tersine yasal yardım bile alamadan Wisconsin’e iade edildi.

Mahkeme tarafından atanan avukat, savunmasında Adams’ın doğru söylediğine tanıklık edecek, öğrenci yurdunda ikamet eden bir öğrenciyi tanık bile göstermedi.

Hakkındaki bütün suçlama Heidi Sheets’in iddiasına dayanıyordu. Adams kendisi gibi avukat tutacak parası olmadığı için devletin tayin ettiği avukat tarafından savunulan arkadaşı ile birlikte yargılandı. Avukat tutabilen arkadaşlarının davası ise ayrı bir dava olarak görüldü. Sonuçta; Adams 28 yıl, birlikte yargılandığı arkadaşı 20 yıl hapis cezasına çarptırılırken, avukat tutabilen arkadaşları beraat etti.

Adams hapishane hücresini yaşlı bir adamla paylaşıyordu. Bu yaşlı adam yıllardır hukuk kütüphanesinde çalışmaktaydı ve binlerce dava dosyası okumuştu. Adams, yaşlı adamın yardımıyla hukuk kitapları okumaya başladı. Kendisinin haklı olduğunu biliyordu, bilmediği şey bunu adalet sisteminde nasıl ispatlayacağıydı.

Adams, Wisconsin Masumiyet Projesi adlı bir sivil toplum kuruluşu olduğunu öğrendi ve onlarla temasa geçti. Kuruluş avukatlarından Keith Findley’le konuştuğunda Adams, konuya tamamen hakimdi ve neler yapılması gerektiğini biliyordu. Adams ve Findley avukat ve müvekkil gibi değil, iki meslektaş gibi davaya hazırlandılar. 2006 yılında davayı Wisconsin’deki en yüksek mahkemeye götürdüler. Savcı, davanın yeniden görülmesi yerine Adams’ın serbest kalacağı ancak kriminal kayıtlarının temizlenmeyeceği bir teklif sundu. Davanın yeniden görülmesi ise riskliydi. Belki de onun yerinde başka biri olsaydı teklifi kabul ederdi ancak Adams suçsuzluğunu kanıtlamayı kafasına koymuştu, riski göğüslemeye karar verdi. Dava görüldü ve sonuçta ve Adams’ın suçsuzluğu ispatlandı. Böylece Adams hem özgür kaldı hem de kriminal kayıtları temizlenmiş oldu.

Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz hukuk eğitimi alarak avukat oldu. Masumiyet Projesi avukatlarından biri olarak çalışmaya başladı. Bir süre Findley ile birlikte kendisi gibi insanlara yardım eden Adams, 36 yaşında ilk profesyonel başarısını kazandı. Bir suçluya yardım ettiği gerekçesi ile suçlu bulunan mahkumun avukatlığını üstlenen Adams, müvekkilinin masumiyetini ispat ederek hapishaneden çıkmasını sağladı.

İşlemediği bir suç yüzünden 10 yılını parmaklıklar ardından geçiren Adams, umudunu yitirmeyen, kararlı olan ve çok çalışan insanların neler başarabileceğini gösteren hikayesi ile ilham verirken, adaletsizliğin pençesine düşen bireylerin de elinden tutmaya devam ediyor.