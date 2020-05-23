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Günün hikayesi: Çiftçinin başarısı

Başarının anahtarı nedir? Sürekli çalışmak, akıllıca çalışmak, araştırmak, geliştirmek... Peki hep kendine mi çalışmak gerekir? Başarı hakkındaki ezberimizi bozacak bir hikaye: Çiftçinin başarısı...

Günün hikayesi: Çiftçinin başarısı

Başarının anahtarı nedir? Sürekli çalışmak, akıllıca çalışmak, araştırmak, geliştirmek... Peki hep kendine mi çalışmak gerekir? Başarı hakkındaki ezberimizi bozacak bir hikaye: Çiftçinin başarısı...

23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:32
2002 Okunma
Günün hikayesi: Çiftçinin başarısı

Mısır yetiştiren bir çiftçi, her yıl en kaliteli mısır ödülünü alırmış. Çiftçi, ödül aldığı mısırların tohumlarını da ekmeleri için komşularına dağıtırmış.

Bunu öğrenen bir gazeteci röportaj yapmak için çiftliğe gelmiş. Gazeteci çiftçiye sormuş:

“Seninle her yıl aynı yarışmaya giren komşularına, kaliteli tohumlarından vermeyi nasıl göze alabiliyorsun?”

Çiftçi cevap vermiş: “Yoksa bilmiyor musun? Rüzgar, olgunlaşan mısırlardan polenleri alır ve tarla tarla dağıtır. Eğer komşularım kalitesiz mısır yetiştirirse çapraz tozlaşma sonucu her geçen yıl ürettiğim mısırın kalitesi düşer. Eğer kaliteli mısır yetiştirmek istiyorsam, komşularıma da kaliteli mısır yetiştirmeleri için yardım etmeliyim”.

Yaşamlarımız da böyledir. Hayatlarını anlamlı ve iyi bir şekilde yaşamak isteyenler başkalarının hayatlarını da zenginleştirmelidir. Bir yaşamın değeri dokunduğu hayatlarla ölçülür. Ve mutluluğu seçenler, başkalarının mutluluğa ulaşmasına yardım etmelidir. Birimizin refaha ulaşması, herkesin refaha ulaşmasına bağlıdır.

Buna kollektivitenin gücü diyebilirsin,

Buna başarının ilkesi diyebilirsin,

Buna hayat kanunu diyebilirsin.

Gerçek şu ki hiçbirimiz kazanamayız, hepimiz birden kazanmadıkça ..

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