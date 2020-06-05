Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
367.137
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.5864
EURO
7.6701
Şarkıcı Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah Carey‘in teklifini değerlendirdi
Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah...
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Galatasaray'da testler negatif
Galatasaray'da testler negatif
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!

Günün Hikayesi: Bir çuval toz şeker

Süpermarketler hayatımıza girdiğinden beri çokça tartışılan bir konu var: Küçük esnafın durumu ne olacak? Haksız rekabet olmuyor mu? Büyük balık küçük balığı yutarsa bu işin sonu ne olacak? Hikayemiz iflas eden bir tüccar ve dayanışmanın önemi hakkında...

Günün Hikayesi: Bir çuval toz şeker

Süpermarketler hayatımıza girdiğinden beri çokça tartışılan bir konu var: Küçük esnafın durumu ne olacak? Haksız rekabet olmuyor mu? Büyük balık küçük balığı yutarsa bu işin sonu ne olacak? Hikayemiz iflas eden bir tüccar ve dayanışmanın önemi hakkında...

05 Haziran 2020 Cuma 11:31
2014 Okunma
Günün Hikayesi: Bir çuval toz şeker

Bundan 30 yıl kadar önce, Gaziantep’te helvacılık yapan Ökkeş usta iflas eder.
Elinde avucunda ne varsa yitirir.
Alacaklarını tahsil edemez, işçilerini çıkarır, iş yerini kapatmak zorunda kalır..
Ama bir yerlerden de tekrar başlaması gerekmektedir.
Helvacı Ökkeş ustanın cebinde beş parası yoktur..

Kalkar, hiç tanımadığı tpoptan şeker satan bir dükkâna gider. Kendisini tanıtır, helvacılık yaptığını, iflas ettiğini anlatır.
Parasının olmadığını, iş yerinin tekrar üretime geçebilmesi için acil bir torba şekere ihtiyaç duyduğunu, ancak şeker parasını helvayı yapıp sattıktan sonra ödeyebileceğini söyler..
Şeker satıcısı Bahaddin usta, Ökkeş ustayı dikkatlice dinler, yerinden kalkar, yanında çalışanını çağırır;
“oğlum bir at arabası çağır, 20 torba şeker yükleyin,
Ökkeş ustamın dükkânına indirin” der.
Şekerci Bahattin usta küçük bir kağıda da, isim,adres belirtmeden, sadece” 20 torba şeker” yazar, kâğıdı Ökkeş ustaya uzatır, ardından da ”Ökkeş usta sıkma canını,
Sen şu şekeri al, kazanını kaynat, helvanı yap, sat!...
Ne zaman elin rahatlarsa o zaman gel borcunu öde”   der.
Ökkeş usta şaşkındır, ne diyeceğini bilemez.
Bir torba şeker derken, 20 torba şeker bulmuş olmanın
heyecanını yaşar. Hiç tanımadığı biri tarafından
kendisine güvenilip 20 torba şeker verilmesi karşısında gözleri dolar, hıçkırıklara boğulur.

Ökkeş usta şekeri alır, iş yerine döner. Kısa sürede helva üretimine tekrar başlar.
Yaptığı helvaları satar, şeker borcunu ödeyecek parayı toparladığında Bahattin ustanın yanına gider.
Bahattin usta güler yüzle, ayakta karşılar, çay kahve derken, parayı Bahattin ustaya uzatır;
Bahattin ustam Allah senden razı olsun, bizi tekrar ayağa kaldırdın , çark dönemeye başladı ” dediğinde,
Bahattin usta; “Yok, kazanmanın sebebi ben değilim,
belki vesile olmuş olabilirim ama, ne varsa sendendir" der, sonra da yanında çalışanlara;
“Ökkeş ustama 30 torba şeker yükleyin” talimatını verir.
Ökkeş usta sözünde durmuş, borcunu
ödemiş olmanın huzurunu duyarken, Bahattin usta da karşısında işini tekrar kazanmış, sözünde duran birini
görmenin bahtiyarlığını yaşar..

Merhamet etmek iyidir. Ancak, acımak yetmiyor. Önemli olan ihtiyaç duyana, ihtiyaç duyduğunu, ihtiyaç duyduğu anda verebilmektir.
Ve bir o kadar da önemli olan yapılan iyiliği unutmamaktır..

Eti kasaptan, balığı balıkçıdan, ekmeği fırından,
meyveyi sebzeyi pazarcıdan alın.
Büyük marketlerin size ihtiyacı yok ama küçük esnafın
tam da bugün size ihtiyacı var..
Tam da bugünler, bir çuval şekerin çok değerli olduğu günlerdir...

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günün Hikayesi: Soruyu usturuplu sorabilmek
Günün Hikayesi: Soruyu usturuplu sorabilmek
Günün hikayesi: Sağırlık testi
Günün hikayesi: Sağırlık testi
SAHTE ÖZGÜRLÜK
SAHTE ÖZGÜRLÜK
Ekmeği paylaşmak ekmekten daha lezzetlidir'
Ekmeği paylaşmak ekmekten daha lezzetlidir'
Bir Bedevinin Duası
Bir Bedevinin Duası
Peygamber Efendimiz'in bayramı
Peygamber Efendimiz'in bayramı
Günün hikayesi: Çiftçinin başarısı
Günün hikayesi: Çiftçinin başarısı
Yolda kalan bedevinin hikayesi
Yolda kalan bedevinin hikayesi
Zehir mi panzehir mi? Kaynana ile gelinin hikayesi...
Zehir mi panzehir mi? Kaynana ile gelinin hikayesi...
KAVAK AĞACI
KAVAK AĞACI
YAŞLI MARANGOZUN HİKAYESİ
YAŞLI MARANGOZUN HİKAYESİ
Kuran Okursanız Mutlu olursunuz...
Kuran Okursanız Mutlu olursunuz...
Jarrett Adams’ın Hikayesi
Jarrett Adams’ın Hikayesi
BİR BARDAK PİRİNCİN HİKAYESİ
BİR BARDAK PİRİNCİN HİKAYESİ
Kırk yıllık Kânî Olur Mu Yânî
Kırk yıllık Kânî Olur Mu Yânî
Kıssadan Hisse
Kıssadan Hisse
YİRMİ BEŞ KURUŞUN HİKAYESİ
YİRMİ BEŞ KURUŞUN HİKAYESİ

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim