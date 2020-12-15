Fahri Korutürk'ün İran ziyareti: 'Fatiha'yı ne güzel okudunuz'

Eski İran büyükelçimizin hatırası

Fahri Korutürk’e dair:

Resmî bir temas için Türk heyeti kalabalık şekilde İran’dayız.

Ziyaret ettiğimiz yerler meyanında Hafız’ın kabrine de gittik.

Hafız-ı Şirâzî’nin huzuruna vardığımızda heyette bulunan Kültür Bakanlığı Müşaviri Cumhurbaşkanımıza ‘Efendim müsaade buyurursanız bir Fatiha okuyabilir miyim?’

diye sorar.

Tedirgin olur .

‘Canım nereden icap etti şimdi bu? Biz laikiz. Ne münasebeti vardı böyle bir teklifin?’ dedi.

Bunu üzerine Yahya Kemal’in;

‘Hafız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış,

Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle.’ diye başlayan meşhur ‘Rindler’in Ölümü’ şiirini yüksek sesle sonuna kadar okuyup bitirir. Şiir bitince Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ne dese beğenirsiniz?

‘Fatiha’yı ne kadar güzel okuyorsunuz?’

O gün Türk heyetindekiler donup kalmışlar. Hatırayı dinlerken bizler de donmakla gülmek arasında gidip geldik.

Bu hatıra çok önemli...İhtimal, burada zikredilen kültür bakanlıgı müsaviri rahmetli Osman Saraç hocadır...

Şiiri Fatiha zanneden bir Cumhurbaşkanından Fatiha'yı adeta şiir gibi okuyan bir cumhurbaşkanına kavuşmuşsa bu millet endişe etmeyin doğru yoldayız...

(Şevki Karabekiroğlu)