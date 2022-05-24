banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi
Maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi
O araç bu sene bordo-maviye boyandı
O araç bu sene bordo-maviye boyandı
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay gönderme!
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay gönderme!
Yurt genelinde hava durumu
Yurt genelinde hava durumu

129 nolu apartman nerede, hikayesi ve laneti ne, hangi ilde, apartmanda ne oldu

Bir döneme damga vuran ve iki kız öğrencinin ayin yaptığı iddia edilen, bu olayın ardından apartmanın camlarının kırıldığı kaydedilen 129 numaralı apartman olayı, en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Antalya'da bulunan 129 nolu apartmanda iddiaya göre bu ayin sonrası deprem olduğu ve komşuların hayalet gördüğü ifade edilmişti. 129 nolu apartmanda yaşananlar, o günden bu yana bir gizem haline gelirken 129 nolu apartmanın nerede olduğu merak ediliyor. İşte detaylar...

Hikayeler 24.05.2022, 11:27 24.05.2022, 11:41
129 nolu apartman nerede, hikayesi ve laneti ne, hangi ilde, apartmanda ne oldu

2009 yılında ODTÜ'de okuyan iki genç kız gece yarısı mumlarla satanist ayinler yapar. En üst katında kalan kız öğrenciler o gece gizemli bir şekilde hayatlarını kaybeder. Apartman sakinlerine göre o gece çok şiddetli bir deprem olmuş. Kayıtlara göre böyle bir deprem söz konusu değil. Bütün apartmanda camlar kırılıp, eşyalar sarsıntı sebebi devrilmiştir.

Bu olay üzerine apartmanda yaşayan sakinler zaman içinde apartmanı terk eder. Uzun bir süre boyunca apartmana girmeye kimse cesaret edemez. Yakın zamanlarda apartmana girmiş kişiler psikolojisi bozulmuş bir şekilde apartmandan ayrılır. Apartmana girenler içeri girdikleri anda korku hissine kapıldıklarını ve camların gözleri önünde kırılmaya başladıklarını söyler.

129 NOLU APARTMAN NEREDE

129 nolu apartman, Antalya İşçi Blokları Mahallesi, 1530. Sokak'ta bulunuyor. Söylenenlere göre apartmanın en üst katında ikamet eden ve ODTÜ'de eğitim gören 2 öğrenci satanist eylem yapma kararı alır ve mumlar yakarak ayin düzenler. Bu ayin sırasında 2 kız da bir şekilde ölür ve apartmanda deprem olur. Depremle birlikte evde bulunan eşyalar kırılarak savrulur. Deprem kayıtlarına göre o gece bölgede herhangi bir deprem yaşanmamıştır.

Apartman yöneticisi, bu olayın ardından kapıları kilitleyerek binadan ayrılır. Belirli bir süre sonra, yine iddiaya göre binaya birkaç kişi girer ve çıktıklarında binada ağır bir koku olduğunu, camların herhangi bir eylemde bulunmamalarına rağmen kırıldığını ve duvarda semboller ve yazılar olduğunu söyler. Bununla birlikte binada hayalet gördüğünü öne sürenler de çıkmıştır.

Olayla ilgili gerçek ise bir süre sonra ortaya çıktı. Olaydan yaklaşık 2 yıl önce su basması nedeniyle binanın alt katı suyla doldu ve çökmeler yaşanmaya başladı. Binada çökmelerin yaşanmasının ardından apartman sakinleri binada oturmak istemediklerini söyleyerek binayı terk etti. Komşular, firmaya dava açtı ve bu dava sürdüğü sırada binada çalışmalar yapıldı. Çalışmalar sırasında binada çatlaklar meydana geldi. Binada oturulma ihtimali kalmayınca mahkeme yıkım kararı aldı.

(kaynak:sondakikaizmir.com) (kaynak:haber365.com.tr)

#esrarengiz #satanist #öğrenci #Antalya #deprem #gizemli #lanet #apartman
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
23°
açık