129 nolu apartman nerede, hikayesi ve laneti ne, hangi ilde, apartmanda ne oldu

2009 yılında ODTÜ'de okuyan iki genç kız gece yarısı mumlarla satanist ayinler yapar. En üst katında kalan kız öğrenciler o gece gizemli bir şekilde hayatlarını kaybeder. Apartman sakinlerine göre o gece çok şiddetli bir deprem olmuş. Kayıtlara göre böyle bir deprem söz konusu değil. Bütün apartmanda camlar kırılıp, eşyalar sarsıntı sebebi devrilmiştir.

Bu olay üzerine apartmanda yaşayan sakinler zaman içinde apartmanı terk eder. Uzun bir süre boyunca apartmana girmeye kimse cesaret edemez. Yakın zamanlarda apartmana girmiş kişiler psikolojisi bozulmuş bir şekilde apartmandan ayrılır. Apartmana girenler içeri girdikleri anda korku hissine kapıldıklarını ve camların gözleri önünde kırılmaya başladıklarını söyler.

129 NOLU APARTMAN NEREDE

129 nolu apartman, Antalya İşçi Blokları Mahallesi, 1530. Sokak'ta bulunuyor. Söylenenlere göre apartmanın en üst katında ikamet eden ve ODTÜ'de eğitim gören 2 öğrenci satanist eylem yapma kararı alır ve mumlar yakarak ayin düzenler. Bu ayin sırasında 2 kız da bir şekilde ölür ve apartmanda deprem olur. Depremle birlikte evde bulunan eşyalar kırılarak savrulur. Deprem kayıtlarına göre o gece bölgede herhangi bir deprem yaşanmamıştır.

Apartman yöneticisi, bu olayın ardından kapıları kilitleyerek binadan ayrılır. Belirli bir süre sonra, yine iddiaya göre binaya birkaç kişi girer ve çıktıklarında binada ağır bir koku olduğunu, camların herhangi bir eylemde bulunmamalarına rağmen kırıldığını ve duvarda semboller ve yazılar olduğunu söyler. Bununla birlikte binada hayalet gördüğünü öne sürenler de çıkmıştır.

Olayla ilgili gerçek ise bir süre sonra ortaya çıktı. Olaydan yaklaşık 2 yıl önce su basması nedeniyle binanın alt katı suyla doldu ve çökmeler yaşanmaya başladı. Binada çökmelerin yaşanmasının ardından apartman sakinleri binada oturmak istemediklerini söyleyerek binayı terk etti. Komşular, firmaya dava açtı ve bu dava sürdüğü sırada binada çalışmalar yapıldı. Çalışmalar sırasında binada çatlaklar meydana geldi. Binada oturulma ihtimali kalmayınca mahkeme yıkım kararı aldı.

(kaynak:sondakikaizmir.com) (kaynak:haber365.com.tr)