ABD Başkanı Donald Trump, Fed’e yönelik ilk eleştirisini Dünya Ekonomik Forumu’nda dile getirdi. İsviçre’nin Davos kentinde video bağlantısıyla küresel liderlere hitap eden Trump, kapsamlı bir ekonomi politikası konuşması yaptı ve Fed’i doğrudan hedef almadan, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Hedefte FED var

ABD Başkanı Donald Trump, Fed’e yönelik ilk eleştirisini Dünya Ekonomik Forumu’nda dile getirdi. İsviçre’nin Davos kentinde video bağlantısıyla küresel liderlere hitap eden Trump, kapsamlı bir ekonomi politikası konuşması yaptı ve Fed’i doğrudan hedef almadan, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini söyledi. “Ekonomik büyümeyi hızlandırmayı hedefleyen düşük faiz politikasını destekliyorum” dedi. Trump’ın açıklamaları, başkanlık görevine gelmesinden kısa bir süre sonra Federal Rezerv’e karşı ilk eleştirisi olarak değerlendirildi. Görev süresinin ilk döneminde Fed Başkanı Jerome Powell ile sık sık karşı karşıya gelen Trump, Powell’ı ve politika yapıcıları zaman zaman 'aptal' olarak nitelendirmiş ve Powell’ı başarısız bir golfçüye benzetmişti. ABD vadelileri ve Avrupa güne karışık başladı. 10 yıllık tahvil getirileri 4.62’de, altın 2772, brent petrol 76 dolarda.

KRİPTO VARLIK HAMLESİ

ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı yürütme emriyle ülkede kripto paraların gelişimini desteklemek ve ulusal bir dijital varlık rezervi oluşturulmasını değerlendirmek için ilk adımı attı. Donald Trump'ın imzaladığı kararname, ABD’de kripto para teknolojisi ve düzenlemelerine odaklanıyor. En önemli maddelerden biri, hükümetin hukuki yollarla el koyduğu kripto varlıklardan oluşturulabilecek ulusal bir dijital varlık rezervi için bir çalışma grubu kurulmasını öngörüyor. Daha önce ABD Marshals Service, el konulan bitcoin, ether ve litecoin gibi kripto paraları açık artırma ile satıyordu. Ancak Trump, seçim kampanyasında federal hükümetin elindeki bitcoin varlıklarını satmama sözü vermişti. Bitcoin bu gelişmeler üzerine 104 bin 700 dolarla açıldı. Bugün Avrupa ve ABD’de ocak ayı öncü imalat/üretim endeksleri izlenecek

BANKALARDA EK LİKİDİTE SANCISI

Borsa İstanbul merkez bankasının faiz kararı sonrası 10 bin100 seviyesinin üzerinde. Aralık ayından gelen düşen trendin kırılması piyasaya moral verdi. Gerileyen CDS ve tahvil faizleri risk iştahını destekliyor. Merkez Bankası Mart ayında faiz indirimi için kapıyı araladı Davos toplantılarına Başkan Trump’ın “Çin’in gümrük vergilerini artırmayı tercih etmem”, “OPEC ülkelerinden petrol fiyatlarını düşürmelerini isteyeceğim, “faiz oranlarının hemen düşmesini istiyorum” açıklamaları damgasını vurdu. Trump düşük enerji maliyetleri, yapay zekanın getirdiği verimlilik ve daha az regülasyon ile ekonomiye pozitif bir arz şoku getirmeyi, enflasyonu ve faizleri hızla düşürmeyi hedefliyor. Enerji maliyetlerinde düşüşün Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesini kolaylaştıracağına inanıyor. Borsa İstanbul banka hisselerindeki sert satış ile soluklanıyor. Dün 1.95 gerileyen bankalar bugün 0.40 ekside. Gayrimenkul ve çimentolara talep var. Diğer sektörlerdeki hareketler sınırlı. Merkez Bankası’nın Mart ayında faiz indirmeye devam edeceğine işaret eden açıklamasına ragmen banka hisselerinin talep görmemesi yabancı yatırımcıların iştahsız tavrından kaynaklanıyor. Yabancılar şimdi hisse satıp tahvile koşuyor. Merkez Bankası’nın piyasadaki fazla likiditeye karşı ek tedbirler getirilebileceği açıklamasını munzam karşılıklarda artış olarak yorumlayan piyasa bankaları sattı. Son bir ayda bankalarda %10’u geçen yükseliş kar satışını kolaylaştırdı. Ancak geleceğe yönelik bankalarla ilgili pozitif görüş gücünü koruyor. Sermaye Piyasası Kurulu Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ, Enda Enerji Holding AŞ ile Birleşim Grup Enerji Yatırımları AŞ'nin halka arzını onayladı. Vişne Madencilik'in 37,44 liradan, Seranit Granit Seramik'in 12 liradan, Enda Enerji Holding'in 17,44 liradan ve Birleşim Grup Enerji'nin 12,14 liradan halka arz edilecek..Uşak Seramik Sanayi AŞ'nin 980 milyon liralık, e-Data Teknoloji Pazarlama AŞ'nin ise 267,2 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı da onaylandı. Piyasa kapanışından sonra gelecek Moody’s kredi notu kararı şu anda satın alınmıyor. Moddy’s’in kredi notunu bir kademe artırmasını ve görünümü durağana çekmesini bekliyorum..

KURLARDA FAİZ İNDİRİM ETKİSİ

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, beklentiler dahilinde politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45 düzeyine çekti. Karar metninde enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği bildirildi. Böylece karar metninden aylık enflasyondaki ana eğilim çıkarak yerini enflasyondaki kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı yönlendirmesine bıraktı. Faiz kararının fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı. Bugün uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak. Beklentim ve piyasa genel beklentisi Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu “B1’den “Ba3″e yükseltmesi, görünümü ise “pozitif” olarak koruması yönünde. Dolar/TL, bu sabah 35,70 li seviyelerde hafif yükseliş eğiliminde hareket ediyor. Şubat vadeli işlemler 35.84’ten yapılıyor. Euro 37.35TL’de. 2025 yıl sonu tahminlerimiz TL’deki reel değerlenmenin, 2024’e kıyasla daha düşük bir oranda olacak şekilde devam edeceği yönünde.

DOLARDAKİ KAZANIMLAR NİYE SONLANDI?

Davos, Avrupa’nın ekonomisinin durumunu, zorluklarını öne çıkarıyor. Avrupa rekabette, Çin ve ABD’nin gerisinde kalmamak için değişime ihtiyaç duyuyor. Fakat Avrupa Birliği’nin bürokratik ve yavaş ilerleyen karar alma süreci zaman kaybı yaşanmasına neden oluyor. Trump’ın ek gümrük vergileri planına beklenilenden daha sakin başlaması Euro’nun soluklanmasına yardımcı oluyor. ECB başkanı Lagerde’ın ABD tarafından uygulanan tariflerin seçici olacağını belirtirken, Avrupa’nın her türlü tarife adımlarına hazır olması gerektiğini belirtti. Eğer, Trump ılımlı halini sürdürür ve AB’ye zeytin dalı uzatırsa yatırımcıların Euro lehine ilgisi artabilir. Makro veri ajandasında bugün ABD Michigan tüketici güveni ve batı dünyasının imalat-hizmet PMI verileri takip edilecek. Haftaya Çarşamba FED kararı var. Dolar Endeksi 107,75 seviyelerinde işlem görüyor.. Bu sabah 1,045 seviyesindeki paritede 1,041 ve 1,037 seviyeleri gün içi destek; 1,053 ve 1,057 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Trump’ın faiz söylemi sonrası dolardaki kazanımlar sona erdi.

GRAM ALTIN NEREYE KOŞUYOR?

Trump görev süresinin ilk günlerinde ılımlı tavır sergiliyor. Başkan, ithalat vergileri için potansiyel hedefler olarak Çin, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika’yı belirledi, ancak bunu yapıp yapmayacağı konusunda belirsizlik var. Belirsizliklerin aşılamaması ve ticaret savaşları riski güvenli liman talebi ile altın talebini destekliyor. Trump’ın uygulamak istediği politikaların muhtemel enflasyonist etkileri de yatırımcıların altın ilgisinin canlı kalmasına neden oluyor. Özellikle faiz konusundaki söylemleri değerli maden için destekleyici.. Ons Altın bu sabah alıcılı seyrediyor. Dünkü işlem gününü 2.755 seviyesinden tamamlayan değerli maden, bu sabah 2774 dolardan işlem görüyor. Şu aşamada mevcut risk ortamında Ons Altın 2.755 desteğinin üzerinde kalarak 2.790 seviyesini test edebilir.