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HDP İstanbul Avcılar'da olay çıkarttı...

Güncel 22.02.2021, 18:39

Avcılar'da sokaklar karıştı. Polis kalabalık bir grup halinde yürüyüş ve basın açıklaması yapmak isteyen HDP'lilere izin vermedi. Büyük kargaşa yaşandı. İşte o anları Gazeteci arkadaşımız Engin Pınarbaşlı  kaydetti.

HDP liler Avcılar'da polisin üzerine yürürken "itaat etmiyoruz. Korkmuyoruz" şeklinde bagirmalari dikkat cekti.

Polis kısa sürede olayları daha da buyumeden önledi  Kalabalığı dağıttı.

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