Avcılar'da sokaklar karıştı. Polis kalabalık bir grup halinde yürüyüş ve basın açıklaması yapmak isteyen HDP'lilere izin vermedi. Büyük kargaşa yaşandı. İşte o anları Gazeteci arkadaşımız Engin Pınarbaşlı kaydetti.

HDP liler Avcılar'da polisin üzerine yürürken "itaat etmiyoruz. Korkmuyoruz" şeklinde bagirmalari dikkat cekti.

Polis kısa sürede olayları daha da buyumeden önledi Kalabalığı dağıttı.