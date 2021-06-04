TK ELEVATOR S200 MERDİVEN ASANSÖRÜNE BÜYÜK ÖDÜL

TKElevator S200 merdiven asansörü, Red Dot Ürün Tasarımı 2021 Ödülü’nü kazandı. TK Home Solutions tarafından düşünülen ve dünyaca ünlü Pearson Lloyd tasarım stüdyosu tarafından tasarlanan S200, TK Elevator’ın Hollanda’daki en son teknolojilere sahip fabrikası tarafından yönetilen beş yıllık bir sürecin sonucunda doğdu. Kullanıcılarına benzersiz bir mobilite çözümü sağlayan asansör, en son ergonomik tasarım ve teknolojiyi içeriyor.

S200, koltuk ve ayak dayama yerinin merdivene en kısa mesafeyi sağlayacak şekilde birlikte döndüğü, patentli gelişmiş dönme ve seviyelendirme teknolojisi olarak bilinen gelişmiş Advanced Swivel and Leveling Technology (ASL) ile rakipsiz ergonomi sunuyor. Diğer bir tasarım özelliği de koltuk ve ayak dayama yerinin otomatik olarak katlanması. Merdiven asansörü, sadece bir düğmeye basarak merdiven üzerinde minimum yer kaplayarak saklanabiliyor. Uygun bir yüksekliğe yerleştirilen asansör hareket halindeyken koltuk ve ayak dayama yeri aynı hizada kalarak sırt ve dizlerin bükülmesini önlemenin yanı sıra, kullanıcıya maksimum konfor sunuyor. Konik kol dayanakları kullanıcılara otururken veya ayakta dururken hem güvenli bir tutuş hem de ekstra destek sağlıyor ve merdiven asansöründen tekerlekli sandalyeye kolay geçiş sağlamak için kol dayanakları açılabiliyor. Ayrıca kol dayanağı üzerinde bulunan entegre çağrı cihazı özelliği sayesinde kullanıcı; arkadaşları, ailesi ve tıbbi danışmanlar arasından üç kişiyi arayarak gerektiğinde yardım isteyebiliyor.

“MAKSİMUM GÜVENLİK VE KONFOR SUNUYOR”

TK Elevator CEO’su Artuğ Özeren, “TK Elevator’ın S200 asansör merdiveniyle Red Dot Ürün Tasarımı Ödülü 2021’e layık görülmesi, bizim için oldukça gurur verici bir gelişme. S200 ile kullanıcılarımız için benzeri görülmemiş boyutta yenilik, tasarım ve konfor sunuyoruz. Her yaşam alanına uyum sağlayan özelleştirilmiş seçenekler sunuyoruz. Ergonomik konseptimiz, kullanıcı için maksimum güvenlik ve konforu garanti ediyor. Mühendislik ve tasarımla ilgili çalışmalarımızın verdiği sonuçlardan; özellikle yaşlı ve engellilerin hayatını kolaylaştırdığını bilmekten son derece mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.

Pearson Lloyd’un Kurucu Ortağı Luke Pearson ise, “Red Dot Ürün Tasarımı 2021 Ödülü’nü kazanmış olmaktan dolayı S200 merdiven asansörü proje ekibinin tamamı büyük bir onur duyuyor. 3. nesil ürünlerin oranı arttıkça “tasarım”, birçok önemli üründe bu zorluğu aşmaya hazır olmak zorunda kalacak. Red Dot’un bu merdiven asansörü tasarımındaki kaliteyi ve yenilikçi yaklaşımı takdir etmiş olması harika” dedi. ‘Ürün Tasarımı’, ‘Markalar ve İletişim Tasarımı’ ve ‘Tasarım Konsepti’ kategorilerinden oluşan Red Dot Ödül Töreni, dünyanın en büyük uluslararası tasarım yarışmalarından biri. Jüri, 70’den fazla ülkeden 18 binden fazla başvuru arasından kazananları belirledi.

100’Ü AŞKIN ÜLKEDE HİZMET VERİYOR

50 bin çalışanıyla 100’ü aşkın ülkede müşterilere hizmet sunan TK Elevator 2019/2020 mali yılında 8 milyar € satış gerçekleştirdi. Dünya genelindeki bini aşkın tesisinde müşteri odaklılığı ve müşteriye yakın hizmet sunmayı temel müşteri deneyimi prensiplerinden sayıyor. TK Elevator geçtiğimiz yıllar içinde dünyanın lider asansör şirketlerinden biri olarak kendini ispatlayarak Ağustos 2020’de thyssenkrupp AG tarafından satılmasından beri bağımsız bir şirket oldu. Şirketin en önemli faaliyet alanı, 24 bini aşkın servis teknisyeniyle birlikte servis hizmeti sunmayı kapsıyor. Şirketin ürün portföyü, işyeri ve konut binaları için asansörlerden, New York’taki Dünya Ticaret Merkezi gibi gelişmiş gökdelenler için modern ve özelleştirilmiş çözümlere kadar ürünleri içine alıyor. Ayrıca portföyünde yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar, yolcu körükleri, merdiven ve platform asansörleri ve sektörün ilk bulut tabanlı öngörücü bakım sistemi MAX gibi ürünler için kişiselleştirilmiş hizmet çözümlerini de içeriyor ve tüm bunlar şirketin kent hareketliliğinin her alanında var olduğunu gösteriyor. Bu dijital gelişmelerle artık kentsel mobilite için bütün sınırlar ortadan kalktı.