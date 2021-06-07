“Reel sektörün her zaman yanındayız”

HABER: ALİ KARABAŞ

PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, pandeminin yaşandığı 2020 yılında, kredilerini sürekli artırarak, reel sektörün her an yanında yer aldıklarını, bu yıl da yer almaya devam edeceklerini kaydetti. H. Cenk Eynehan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlayan PASHA Bank’ın 2020 yılından bu yana tarım ve otomotiv sektörleri için 165 milyon TL’lik varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracı gerçekleştirdiğini ifade etti. Reel sektöre verdiği destekle adından söz ettiren PASHA Bank, VDMK’ın bilinirliğini artırmak üzere OMG Capital Advisors işbirliğiyle 27 Mayıs’ta Türkiye’de ilk kez ‘Finansman Kaynağı Olarak Sermaye Piyasaları ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler’ toplantısını düzenledi. Webinar olarak gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmalarını; PASHA Bank Genel Müdürü H.Cenk Eynehan, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Erdurmuş ve OMG Capital Advisors Genel Müdürü Murat Gülkan yaptı. Webinar, iki oturum şeklinde devam etti.

“ÖNCELİĞİMİZ TÜRKİYE, AZERBAYCAN, GÜRCİSTAN ÜÇGENİNDEKİ TİCARETİN GELİŞMESİ”

Webinarın açılış konuşmalarından ilkini gerçekleştiren PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, “Kuruluşumuzdan bu yana, ‘müşterilerinin gücüne güç katan, sınır ötesi bir banka’ olmayı kendimize misyon edindik. PASHA Bank olarak her zaman önceliğimiz Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan üçgenindeki ticaretin gelişmesine ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak oldu. Bundan sonra da öyle olacak. PASHA Bank olarak pandeminin etkisi altında kalan 2020 yılında, kredilerimizi sürekli artırarak reel sektörün her an yanında yer aldık, bu yıl da yer almaya devam ediyoruz” dedi. H. Cenk Eynehan, sözlerine şöyle devam etti: “2016 yılında yurt içinde PASHA Bank finansman bonosu ihraçlarıyla başladığımız yola, 2017 yılından itibaren Azerbaycan’da gerçekleştirdiğimiz dolar ve euro cinsinden tahvil ihraçlarımızla devam ettik ve Azerbaycan sermaye piyasalarından 87 milyon dolarlık uzun vadeli finansman sağladık. Bu fonları ülkemizde proje finansmanlarına kaynak olarak aktardık ve aktarmaya devam edeceğiz. Bankamız, sermaye piyasası araçlarını kullanarak kendisine kaynak yaratırken, kaliteli varlık havuzuna sahip müşterilerine de fon sağlanmasına aracılık etmek amacıyla 2020 yılında bünyesinde Varlık Finansman Fonları’nı kurdu. Tarım ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren müşterilerimizin geçtiğimiz yıldan bu zamana kadar toplamda 165 milyon liralık Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihraçlarına aracılık ederek müşterilerimize sermaye piyasalarından kaynak yarattık. Önümüzdeki aylarda da planladığımız Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihraçları ile yıl sonuna kadar reel sektöre 100 milyon liralık ilave kaynak yaratılmasını hedefliyoruz.” OMG Capital Advisors Genel Müdürü Murat Gülkan ise “Son 1 yılda yepyeni bir ürün olan VDMK’ın sahneye çıkışına tanıklık ediyoruz. Daha yolun başındayız. İstanbul’un finans merkezi olmasındaki en önemli avantajımız, Türkiye’nin bu ekosistemi hayata geçirecek olan iyi yetişmiş iş gücüne sahip olması” açıklamasında bulundu.

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI FINANS OFISI BAŞKANI PROF. DR. GÖKSEL AŞAN: “Sürdürülebilirlik, sorumlu finans, yeşil finans kavramları finansal sistemin içinden çıkan küçük çabalar ve bunlar önümüzdeki günlerde büyüyerek daha değerli hale gelecek. Bizim de bu konularda ciddi bir yol almamız gerekiyor.”

“VDMK ÇALIŞMALARINI DESTEKLİYORUZ”

OMG Capital Advisors Genel Müdürü Murat Gülkan’dan sonra Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) çalışmaları hakkında bilgi veren Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Erdurmuş, şöyle konuştu: “Finansman sistemlerinde şu an iki temel model üzerinde duruluyor; Özkaynak finansmanı ve borçlanma araçları ile uzun vadeli finansman. Uzun vadeli borçlanma araçlarında son 10 yılda ivmelenme oldu. Bunlardan VDMK, geleneksel finans sistemine yeni bir alternatif ve güven veriyor. İlk örnekleri 90’lı yıllarda bankalarda görsek de 2006 yılında SPK tarafından konut finansmanı yasasıyla VDMK’ın ilk örneklerini gördük. 2008 kriziyle birlikte söz konusu yasaların hayata geçmesi zaman aldı. Yasal altyapıyla birlikte makro ekonomik piyasa koşullarının ve piyasa paydaşlarının da hazırlıklı olması gerekiyor. Lehman Brothers’ın batışıyla birlikte 3-4 yıl kimse kapımızı çalmadı. Oysa bu alanın gelişmesini önemsiyoruz çünkü halka arzın yanında borçlanma yoluyla da finansman sağlanabilir. Geçtiğimiz 4-5 yıldaki verilere baktığımız zaman OMG’nin ve PASHA Bank’ın örneklerinde gördüğümüz gibi reel sektör ihracı çok fazla değil. Ekonomik Reformlar paketinde olduğu gibi projeye dayalı menkul kıymetler ve projeye dayalı finansman modelini de hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Menkul kıymetlendirme ve borçlandırma da son 10 yılda ortaya çıktı. Reel sektörün kalkınması, istihdamın artması için VDMK ve diğer benzeri ürünleri önemsiyoruz.”

“REEL SEKTÖR İLE FİNANS SEKTÖRÜ ARASINDAKİ BAĞ KUVVETLİ OLMALI”

T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan etkinliğin açılış konuşmasında, “Küresel ölçekte bakıldığında, günümüzde finansal sektör ile reel sektör arasındaki bağ kopmuş durumda. Finansman maliyetinin sıfıra yakın olduğu ortamda reel sektör yatırım oranları tarihi düşük seviyelerde seyrediyor. Dünya önümüzdeki dönemde yeni bir finansal sistem arayışının içine girecek. Sürdürülebilirlik, sorumlu finans, yeşil finans kavramları finansal sistemin içinden çıkan küçük çabalar ve bunlar önümüzdeki günlerde büyüyerek daha değerli hale gelecek. Bizim de bu konularda ciddi bir yol almamız gerekiyor. Reel sektör ile finans sektörü arasındaki bağın kuvvetli olması şart. SPK ile yürüttüğümüz çalışmalarda bunu sağlamaya çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı. Açılış konuşmalarından sonra finans kaynağı olarak VDMK ile ilgili Ekonomist Ali Ağaoğlu moderatörlüğünde Maygold Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Av. Cansu Yazkan Erkal’ın, Borsa İstanbul İş Geliştirme Direktörü Kerem Aksoy’un, Tarfin Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Memecan’ın ve Türkay Grup CEO’su ve Nart Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Dallı’nın katılımlarıyla ‘Operasyonel Etkinlik ve Kaynak Çeşitliliği’ paneli ve PwC Partner Umurcan Gago’nun moderatörlüğünde İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen’in, Ak Portföy Genel Müdür Yardımcısı Emrah Ayrancı’nın, TSPB Yönetim Kurulu Üyesi ve Gedik Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç’ın ve Polsan Genel Müdürü Mustafa Selçuk’un katılımlarıyla ‘Yatırım Seçenekleri ve Risk Unsurları’ konulu iki panel düzenlendi.