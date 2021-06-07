Ömer Saçar: Proje taşımacılığına eğitimli çözüm

Karayollarında karşımıza çıkan geniş, uzun, değişik görüntüye sahip taşımaları sürekli görüyoruz. Karayolu aracında, önünde ve arkasında eskort araçlar eşliğinde kendi güzergahında giden araçlar ile karşılaşıyoruz. Tüm bu taşımalar proje taşımacılığı olarak adlandırılmaktadır. Proje taşımacılığının arka planında çok büyük planlama vardır. Can ve mal güvenliği ile trafiğin tehlikeye düşürülmemesi sürecin merkezini oluşturur. Ağır, havaleli, fazla geniş, fazla yüksek eşyaların taşınmasında kullanılır.

Proje taşımacılığı yapan kurumlar alanlarında ihtisaslaşmışlardır. Çünkü her bir taşıma kendi özelinde bağımsız ve kendine hastır. Son zamanlarda yapılan mega projeler, bu taşımacılığı artırmaktadır.

Esasında ekonomik gelişimler proje taşımacılığı ile doğru orantılıdır. Fabrika, rafineri, madencilik, enerji, inşaat gibi altyapı yatırımlarında gerekli olan malzemeler, cihazlar, taşınan eşyalar arasındadır. Buhar ve gaz türbinleri, doğalgaz santral projeleri, termik santral projeleri, baraj ve hidroelektrik santralleri projeleri, boru hatlarında kullanılan borular, metro ve tren aksamları ile altyapı projeleri, proje taşımacılığında taşınmaktadır.

Proje taşımacılığında her müşteri projesinin kendine özgü olmasını ve talepleri doğrultusunda en iyi şekilde gerçekleşmesini ister. Lojistik işletmesinin taşınacak malzemenin özelliklerini, monte-demonte işlemlerini iyi anlaması ve bilmesi, müşteriyle iş birliği içinde olması ve işinde uzman olması gerekir. Dolayısıyla, hizmet veren kurumun yeri geldiğinde inşaat yapabilme kapasitesi, köprü yapma becerisi ve bu süreci yakından takip edecek hukuki bilgisi olması gerekmektedir.

Charter gemi kiralamaları, intermodal&multimodal taşımalar, liman hizmetleri, ekipman tedariki, duruma göre yol izni ve eskort araç tedariki, projeye has depolama yapılabileceğinden, organizasyon becerisi olmalıdır. Farklı departmanlar, farklı sektörler hatta farklı ülkeler arasında takım çalışması önemli bir faktördür. Oluşabilecek hasar ve kazalara karşı risk yönetimi planı yapılması çok önemlidir.

Taşınan ürün, bir kereye mahsus üretildiği için ya da alternatifi olamayacağı için sözleşmelerde ağır tazminat koşulları olabilmektedir. Dolayısıyla sigorta proje lojistiğinde hayatidir. Tüm bu durumlar proje taşımacılığında kalifiye eleman ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Farklı yetkinliklerin bir arada olması gerektiği bu özel ihtisas için Milli Eğitim Bakanlığı önemli bir adım attı. 2021 eğitim öğretim döneminden itibaren proje taşımacılığı lojistik müfredatları arasında yer alıyor. Sertifika programı olarak yer alacak dersleri öğrencilerin 12. sınıftan itibaren bir sene boyunca görebilecek olması sektör için büyük kazanç olacaktır.