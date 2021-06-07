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Lojistik dosyasında bu ay: PROJE TAŞIMACILIĞI
Standart dışı ölçülerdeki ağır yüklerin bir yerden başka bir yere yine standart dışı yöntemlerle taşınması olarak tanımlanan proje taşımacılığı, uzmanlık gerektiren bir taşımacılık yöntemi. Zaman kavramının ön planda yer aldığı proje taşımacılığı, karlı bir taşımacılık olduğu gibi oldukça fazla riski de içerisinde barındırıyor. Tecrübe ve bilgi gerektiren proje taşımacılığı konusunda uzman görüşleri ile bu alanda hizmet veren firmaların özel röportaj ve haber çalışmalarına yer verdik.
Haziran 2021 07.06.2021, 13:20
Hazırlayan: Harun Reşit TIĞLI
LOJİSTİKTE KATMA DEĞERLİ HİZMETLER
Lojistik sektöründe önemli bir yere sahip olan katma değerli hizmetler, bir yandan ürünlerin lojistiğine değer katarken diğer yandan bu hizmeti veren lojistik şirketlere de ilave gelir olarak destek veriyor. Lojistik dosyamızda, ‘Lojistikte Katma Değerli Hizmetler’ konusunu da ele alıyoruz.
PROJE TAŞIMACILIĞI LOJİSTİK DOSYASI EKOVİTRİN HAZİRAN SAYISINDA!