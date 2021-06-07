Lojistik dosyasında bu ay: PROJE TAŞIMACILIĞI

Hazırlayan: Harun Reşit TIĞLI

LOJİSTİKTE KATMA DEĞERLİ HİZMETLER

Lojistik sektöründe önemli bir yere sahip olan katma değerli hizmetler, bir yandan ürünlerin lojistiğine değer katarken diğer yandan bu hizmeti veren lojistik şirketlere de ilave gelir olarak destek veriyor. Lojistik dosyamızda, ‘Lojistikte Katma Değerli Hizmetler’ konusunu da ele alıyoruz.

PROJE TAŞIMACILIĞI LOJİSTİK DOSYASI EKOVİTRİN HAZİRAN SAYISINDA!

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