KASTAMONU ENTEGRE’DEN YURTİÇİ YATIRIM HAMLESİ

Sektöründe Türkiye’nin lider, dünyanın 6. büyük üreticisi olan Kastamonu Entegre, stratejik yatırımlarıyla üretimdeki gücünü pekiştirmeye devam ediyor. Samsun Yonga Levha Tesisi’nde yenileme ve kapasite artırımına yönelik 600 milyon TL’lik yatırımı tamamlayan şirket, mevcut katlı yonga levha tesisini kontinü tesise dönüştürdü. Devreye giren yüksek kaliteli levha ve laminasyon hatları ile Samsun’daki yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 2,5 kat artarak 500 bin m3’e, şirketin toplam kapasitesi ise 6 milyon m3’e ulaştı. Ağaç bazlı panel endüstrisinin, mobilya sektörü ile birlikte ülkemizde cari fazla veren nadir sektörlerden olduğuna dikkat çeken Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, Türkiye’nin büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli bir role sahip olduklarının bilinciyle üretimlerine ve yatırım çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Yıldız, “Bu yıl yurtiçinde gerçekleştireceğimiz yeni tesis ve makine yatırımlarıyla kapasitemizi, katma değerli ürün çeşitliliğimizi ve tesislerimizdeki verimliği daha da artırmayı hedefliyoruz. Üretim kapasitemizde sağlayacağımız büyüme ile pazarın talebini karşılamaya ciddi katkı sağlayacağımıza inanıyoruz” dedi. Samsun’un ardından şimdi Balıkesir’de büyük bir yatırımı hayata geçirmeye hazırlanan firma, 140 milyon Euro değerindeki MDF yatırımının tamamlanmasıyla buradaki tesis sayısını ikiye çıkartacak. Yeni tesis ile Kastamonu Entegre’nin MDF üretim kapasitesi 500 bin m3 artarken, yıllık toplam üretim kapasitesi 6,5 milyon m3’e yükselecek.

DEĞİŞEN İHTİYAÇLAR HİJYEN+ ÜRÜN AİLESİNE İLGİYİ ARTIRDI

Pandemi sürecinde oluşan yeni ihtiyaçlara cevaben hijyen ve güvenlik konularına odaklanan Kastamonu Entegre, Ar-Ge merkezindeki çalışmalara hız vererek Hijyen+ teknolojisini laminat parkelerin ardından panel ürünlerine taşıdı. Bu teknoloji sayesinde; ayakkabılar, evcil hayvanlar ve başka kaynaklar aracılığıyla iç mekânlara taşınan zararlı mikroorganizmaların çoğalması büyük ölçüde önleniyor. Yüksek hijyen gerektiren kreş ve sağlık yapılarından, restoran, kafe, otel gibi yüksek trafikli alanlara kadar geniş bir kullanım alanı sunan Hijyen+ teknolojisi, yaşam alanlarında maksimum temizlik sağlıyor.

Yaşam alanlarına estetik ve konfor katarken, çevreye ve insan sağlığına duyarlı teknolojilere de öncülük eden şirketin Hijyen+ özellikli ürünleri, çevre dostu ham madde formülasyonuyla da dikkat çekiyor. Türkiye’de parke üreticileri arasında en fazla dekor seçeneğini bünyesinde bulunduran Kastamonu Entegre, Hijyen+ özellikli parke serileri Boutique ve Stonex ile kullanıcılara farklı ihtiyaç ve zevklere hitap eden çok sayıda seçenek sunuyor. Melamin kaplı MDF ve yonga levha, melamin kaplı parlak ve mat panel ürünlerinin yer aldığı Hijyen+ panel serisi ise zengin dekor seçenekleri ile yaratıcı tasarımlara olanak sağlıyor.