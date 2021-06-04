“İŞLETMELERİ GELECEĞE TAŞIYAN TEKNOLOJİYİ ÜRETİYORUZ

IAS Genel Müdürü İlker Er, birbiriyle tam entegre çalışabilen sistemlerin firmalar için çok önemli olduğunu söyledi. canias4.0 teknolojileri ile sundukları IoT çözümlerinden bahseden İlker Er, “canias 4.0 çözümlerinin özellikle ERP ile bütün üretim yönetim sistemlerini bütünleştirmesi, mevcut ve potansiyel müşterilerinin dijital dönüşüm yolculuğu boyunca teknoloji tedarikçisi olma hedefiyle konumlandırması çok önemli” dedi.

Firmaların kendilerine en uygun ERP sistemini seçebilmek için önce neye ihtiyaçları olduğunu iyi analiz etmiş olmaları gerektiğini belirten İlker Er, “ERP yazılımından ne bekliyoruz? Bundan 10 yıl sonra firmamız nerede ve hangi ölçekte olacak? Hedeflerimiz neler? Mevcut iş süreçlerimizde sorun yaratan noktalar hangileri? Neye ihtiyacımız var? gibi sorulara yanıt bulmalı.

Sonrasında kendilerine en uygun olan ERP yazılımı için detaylı bir araştırma yapmalılar. Standart çözümlerinin yanı sıra, firma ihtiyaçlarına özel olarak, düşük maliyetle ve hızlı şekilde kurgulanabilecek, esnek, özelleştirilebilir, mevcuttaki ve gelecekteki tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasitede bir yazılım tercih etmeleri gerekir. Ayrıca, muhatap alacakları teknoloji firmasının danışmanlarının uzmanlık seviyelerini, uluslararası başarılarını ve yine uluslararası standartlara uygun olup olmadığını da iyi analiz etmeliler.

ERP yazılımları, alıp kullanmaya başlayacağınız bir ürün, fişe takıp çalıştıracağınız bir cihaz gibi değil. ERP’yi ve aslında tüm dijital dönüşüm projelerini uzun soluklu iş birlikleri olarak görmek gerekir. Teknoloji hızla gelişirken ona ayak uydurabilmek için değişime açık olmak ve sürekli çalışmak gerekir. Biz canias4.0 Teknolojileri çatısı altında caniasERP, IoT, big data, canias IQ, iasDB, TROIA Geliştirme Platformu gibi inovatif pek çok ürünü müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Ayrıca, müşterilerimize ürünlerimizle sayesinde sunduğumuz hareket özgürlüğünün yanı sıra tecrübeli danışmanlarımız ve bünyemizdeki IAS Business Academy ile eğitim ve adaptasyon desteği veriyoruz” diye konuştu.

İlker Er, canias4.0 ile müşterilerine sundukları avantajları şöyle anlattı: “canias 4.0 IoT çözümü, müşterilerine dijital dönüşüm süreçlerinde veri toplama, verileri anlamlandırma ve toplanan verilerden anlamlı iç görüler üretmeye olanak sağlayacak bir platform sunuyor. Raporlama aşamalarında bütünleşik yapısı ile üretim yönetim sistemleri ile ilgili tüm ERP modüllerini de otomatize edecek şekilde konumlanıyor ve üretim alanındaki iş merkezlerinde doğrudan caniasERP’nin bir uzantısı haline getiriyor. canias4.0 IoT Gateway yazılımımız, ERP sunucuları ile kontrol birimleri, sensörler ve akıllı cihazlar arasında iki yönlü bağlantı sunan piyasadaki en yaygın iletişim protokolleri ile doğrudan haberleşme yetkinliğine sahip.

Bu nedenle de protokol bağımsız olarak adlandırabileceğimiz bir iletişim teknolojisi. IoT Gateway üretim verileri, kaynak tüketimi, çevresel değerler gibi verileri gerçek zamanlı olarak izler, analiz eder ve görselleştirir. Daha önceden tanımlanmış kurallara dayalı olaylar meydana geldiğinde izlenen veriler doğrudan caniasERP fonksiyonlarını tetikleyebilir ve ERP tablolarına yazabilir. Bu süreçte herhangi bir üçüncü parti entegrasyona ihtiyaç duymaz. Veri toplama aşamasında eğer makinalar üzerinde bulunan otomasyon üniteleri veri yaymaya kapalıysa veya otomasyon altyapısının yetersiz olduğu durumlarda en yaygın müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere tamamen canias4.0 teknolojisi ile geliştirilen IoT BOX IO ve Touch IO cihazları ile iş merkezlerinden anlık veriler toplanır.”