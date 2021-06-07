DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA GRUBU, YENİ YATIRIMLARA HIZLA DEVAM EDECEK

2020 yılını yüzde 60 büyümeyle kapatan Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu, 2020 yılında uygulamaya koyduğu yeni mağaza cılık hizmetleriyle hız kesmeden yoluna devam etti. 2021 yılı İSO araştırma sonuçları için, hedeflerinin ilk 250 içinde, Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023’de ise ilk 100 arasında yer almak olduğunu söyleyen Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, 2021 yılında da mobilya grubunda yeni yatırımların yapılacağının bilgisini verdi. Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu, teknoloji ve bayii mağaza yatırımlarını da değerlendirerek, 2021 yılında, 50 milyon TL yatırım harcaması yapmayı hedefliyor. Ciro hedefini 1,6 milyar TL olarak açıklayan grup, 2021 yılında yeni yatırımlara hız kesmeden devam edecek.