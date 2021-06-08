“DİJİTAL TİCARET VE ONLINE ALIŞVERİŞ FARKLI KAVRAMLAR”

E-ticarette iş modellerindeki farklılıkların şirketleri konumlandırdığını belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURSAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Adil Salepçioğlu, “Dijital alışveriş şirketleri başka, sanal market veya online market dediğimiz başka bir şey. İkisinin arasındaki temel fark iş modelleri. Diğer taraftan, dijital şirket siteleri pandemi öncesi stratejik olarak önce pazar yaratıp, sonra o pazarda ticaret oluştururken, pandemi sonrası stratejik olarak insanların beklentilerine uygun bir ticaret uygulamasına geçmiş, yani artan talebe göre değişen bir arz yaratmaya başladılar” diye konuştu.

PANDEMİDE SANAL TİCARET DOĞRU STRATEJİLERLE DESTEKLENDİ

Dr. Salepçioğlu, “Dijital ticarette pazarın büyüklüğü ticaret yetkinlikleri ve teknolojik olgunluğuna göre belirleniyor. Sanal market uygulamalarına gelince, bunlar zaten var olan e-ticaret siteleri. Burada teknoloji ve iş modelini uyumlaştıran firmalar, pandemi koşullarında patlayan talep karşısında lokal marketlere potansiyel pazarı kullanma imkanı verdi. İş stratejisi açısından zaten var olan sanal ticareti doğru stratejilerle destekleyerek, koşulların yarattığı bir yapıya dönüştürdüler ve başarı sağladılar. Buradaki iş modelini doğru anlamak önemli. Bir de bunlara pozisyonlama denilen yönetim-organizasyon modelleriyle; network sağlayan, diğer bir değişle ağ tipi çalışma biçimlerini kullanan sanal organizasyonlar olarak ayrıştırılması yerinde olacak” dedi.

“E-TİCARET TÜKETİCİ İÇİN MAĞAZADAN DAHA AVANTAJLI”

Dr. Salepçioğlu, şöyle devam etti: “Satış rakamları içinde maliyet parametreleri oldukça düşük olan dijital şirketler ve e-ticaret siteleri maliyet avantajları ile normal mağaza veya lokal alışveriş mağazalarından çok daha ucuz, kolay ve hızlı ürün ve hizmet temini elde edebiliyorlar. Ayrıca iş modeli olarak, online sanal marketlerden farklı olarak dijital ticaret organizasyonları sadece marketlerde satılan ürünlere müşterilerin erişimini sağlamak yanı sıra, ticareti dönüştürecek teknolojik yatırımlarla tüketicilere zamanı satıyorlar.” Dr. Salepçioğlu sözlerini, “Dijital ticaret, pandemi sonrası da teknolojik yetkinlikler, lojistik altyapı ve doğru pazarlama stratejileri ile tüketicilerin artarak deneyimleyecekleri bir tercih olarak devam edecek” diyerek tamamladı.