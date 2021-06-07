DALGA SÖRFÜ CENNETİ; ORDU

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ‘3 ay değil 12 ay yaşanabilir bir şehir’ hedefiyle başlattığı çalışmalar aralıksız devam ediyor. Denizden daha fazla istifade etmek amacıyla birçok çalışmaya imza atan, denizi yelken ve kanolarla renklendiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz’i dalga sörfünde iddialı konuma getirmek amacıyla başarılı bir çalışmayı daha hayata geçiriyor.

“ORDU DALGA SÖRFÜNDE ÖRNEK BİR İL OLACAK”

Bu kapsamda sörf sporunda adından söz ettiren isimleri Ordu’ya davet ederek araştırma yapmalarına imkan sunan Başkan Güler, yaklaşık bir yıldır devam eden çalışmalarla Ordu’nun tam bir dalga sörfü cenneti olduğunun tespit edildiği söyledi.

Yıl boyunca 200 günden fazla sörf eğitimine uygun hava ve deniz şartlarının mevcut olduğunu ve bu kapsamda kısa süre içerisinde tamamlanacak olan Dalga Sörfü Eğitim Merkezi ile Ordu’nun dalga sörfüyle anılan bir il olacağını vurgulayan Başkan Güler, “Şehrimiz bir deniz kenti olmasına rağmen maalesef denizimiz ile arzu ettiğimiz ölçüde barışık değildik. Yaptığımız çalışmalarla denizin hayatımızın bir parçası olmasını hedefledik. Daha önce kano ve yelken gibi sporları, ilimize kazandırmıştık. Şimdi ise sıra dalga sörfünde. Yurtdışından gelen misafirlerimiz Ordu’daki dalga sörfü imkanları ile ilgili araştırmalarda bulundular. Yaklaşık bir yıl süren bu çalışma sonucunda ilimizin dalga sörfü için çok elverişli alanlara sahip olduğunu öğrendik. Yıl boyunca 200 günden daha fazla sörf eğitimine uygun hava ve deniz şartları mevcut. Bugün artık rahatlıkla söyleyebiliriz ki ‘Ordu bir dalga sörfü cenneti’. Yakın zamanda hizmete sunacağımız Dalga Sörfü Eğitim Merkezi ile Ordu Ordu’yu bir alanda daha dünya markası haline getireceğiz” diye konuştu.

DR. MEHMET HİLMİ GÜLER: “Şehrimiz bir deniz kenti olmasına rağmen maalesef denizimiz ile arzu ettiğimiz ölçüde barışık değildik. Yaptığımız çalışmalarla denizin hayatımızın bir parçası olmasını hedefledik. Daha önce kano ve yelken gibi sporları, ilimize kazandırmıştık. Şimdi ise sıra dalga sörfünde.”

TOPRAK: “ORDU’DA İNANILMAZ BİR DALGA SÖRFÜ KEŞFETTİM”

Yurt dışından gelerek Ordu’da araştırmalarda bulunan ve dalga sörfü eğitimlerine devam eden Sörf Eğitmeni Deniz Toprak, “Yaklaşık dört yıldır Sri Lanka’da sörf ile ilgili bir tesis işletiyorum. Ordu’ya geldiğimizde burada inanılmaz bir dalga sörfü keşfettim. Yaklaşık bir yıldır Ordu’nun farklı yerlerinde sörf ile ilgili veri topluyoruz. Burası Karadeniz’e örnek olabilecek bir dalga sörfü merkezi” şeklinde konuştu.

Sörf sporunda adından söz ettiren ve Ordu’da da sörf yapma imkanı bulan Sörf Gezgini Kepa Acero, Ordu’ya hayran kaldığını belirtti. Ordu’da dalgaların kendini çok şaşırttığının altını çizen Acero, “Sizler bana ulaşana kadar Ordu’daki dalgalar ile ilgili hiçbir fikrim yoktu. Buraya geldim ve müthiş egzotik bir şehir ile karşılaştım. Kısa süre Ordu’da kalmama rağmen buranın dalgaları beni çok şaşırttı” ifadelerini kullandı.

Karadeniz’de sörf araştırmaları yapan Film Yapımcısı Clint Davis, “Yaklaşık iki yıldır Ordu başta olmak üzere Karadeniz’deki potansiyel sörf imkanlarını araştırıyorum. Ben yakın gelecekte sörf topluluğu ve genç sörf jenerasyonunun Karadeniz’de yetişeceğine inanıyorum” açıklamasında bulundu. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi’nde inşa edilen Dalga Sörfü Eğitim Merkezi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kısa süre içerisinde kullanıma sunulacak olan merkez, sörfe ilgi duyan herkese açık olacak.