Cumhuriyet tarihinin ilk 5 aylık ihracat rekoru kırıldı

Ocak-mayıs döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3 artışla 83 milyar doları da geçmesiyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk 5 aylık ihracatına imza atıldı. Mayısta geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 25 sektör ihracatını artırdı. Birçok sektörde artışlar yüzde yüzleri de geçerken, Çelik sektörü, 1 milyar 745 milyon dolarla, tarihinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Mayısta Türk bayrağını 214 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başaran ihracatçı ailesi, 175 ülkeye ihracatını artırdı. Türk ihracatçı, son 12 ayda 193 milyar doları da geçmesiyle, 200 milyar dolarlık ihracat hedefine emin adımlarla ilerlendiğini gösterdi. Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 179 ülkeye toplam 4,75 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi.

Bu yıla da rekorla başlangıç yapan Türk ihracatçısı, pandeminin zorlu şartlarına rağmen her koşulda üretebilme yeteneğini ve tedarikçi gücünü gösteriyor.‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefine ulaşmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden 61 İhracatçı Birliği, 27 sektörü ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Mehmet Muş‘un katılımıyla mayıs ayı geçici dış ticaret verilerini, Ankara’da düzenlediği toplantıyla açıkladı.

EN YÜKSEK İKİNCİ MAYIS AYI IHRACATI

Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre mayıs ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla, 16 milyar 480 milyon dolara ulaştı. Nisan ayı ile beraber son beş ayı üst üste rekorla kapatan ihracat ailesi, geçtiğimiz ay bayram ve hafta sonu tatillerinin iş günü sayısını düşürmesi ve tam kapanma tedbirlerine rağmen tüm zamanların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracatını gerçekleştirdi. Türk ihracatçı, bu yılın ocak-mayıs döneminde ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3 artışla 85 milyar 220 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk 5 aylık ihracatına imza attı. Son 12 ayda, bir önceki aynı döneme göre, yüzde 16,6 artışla 193 milyar 267 milyon dolarlık ihracata imza atan ihracat ailesi, 200 milyar dolarlık hedefe emin adımlarla ilerlendiğini gösterdi. “İHRACATÇIMIZIN HIZLA AŞILANMASI ÖNEM ARZ EDİYOR” Mayıs ayı ihracat rakamlarını değinmeden önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı normalleşme döneminin Türkiye ve ülke ihracatına hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Haziran ayında inşallah hızlı bir aşılama kampanyasıyla beraber, normalleşme hız kazanacak. Bu noktada, ihracat ailesi dünyanın birçok noktasıyla doğrudan teması olması nedeniyle risk altında. Ayrıca, önemli pazarlarımızın aşı pasaportu uygulamasına başlamış olması, pazara erişimi noktasında çeşitli sorunları beraberinde getirmektedir. İhracat ailemiz, hükümetimizden, bu minvalde, aşılama programında öncelikli gruplar arasına dahil edilmeyi talep etmektedir. Özellikle yeşil pasaport hamili ihracatçılarımızın seyahatlerinde problem yaşamaması adına hızla aşılanması önem arz etmektedir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm hükümetimize, pandemi dönemi boyunca ihracat ailesine vermiş oldukları desteklerden ötürü şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“BÜYÜMEYE İHRACATTAKİ ARTIŞLAR ÖNCÜLÜK ETTİ”

Pazartesi günü açıklanan büyüme rakamlarının Türkiye ekonomisinin gücünü ortaya koyduğunu dile getiren Gülle, “Yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi, beklentilerin de üzerinde bir performansla yüzde 7 büyüdü. Bu büyümeye, ihracattaki ve sanayi üretimindeki artışlar öncülük etti. Net ihracatın ilk çeyrekte büyümeye katkısı yüzde 1,1 seviyesinde oldu. Ayrıca, OECD’nin en güncel Ekonomik Görünüm raporuna göre, Türkiye; ekonomik olarak pandemi öncesine en hızlı dönecek ikinci ülke konumunda. Böylesi olumlu veriler, ihracatçılarımızı, pandemi sonrası dönem için daha da heyecanlandırıyor. İhracatçılarımız her zaman daha yükseği hedefleyerek, çalışmaya, üretmeye ve ihraç etmeye devam ediyorlar. İhracatta rekorla kapattığımız nisan ayından sonra, mayıs ayında da, oldukça başarılı bir performans ortaya koyduk. İhracat ailesi olarak, 17 günlük tam kapanma dönemine ve takvimin olumsuz iş günü etkisine rağmen, mayıs ayında en yüksek ikinci mayıs ayı ihracatını gerçekleştirdik. Yılın ilk dört ayını da ihracatta rekorla kapattık. Geçtiğimiz ay, 2021’i ihracatın yılı yapacağımızı söylemiştik. Hamdolsun bu ay da, ihracat ailesi hedeflerinin peşinde, kararlı mücadelesini sürdürdü. Aynı zamanda, mayıs ayı ihracat rakamımızla beraber, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Ocak-Mayıs dönemi ihracatını da gerçekleştirmiş olduk. Her zaman daha ileriye gitmek, daha iyisini hedeflemek, bu aile için köklü bir gelenek” diye konuştu. Gülle, ticaret diplomasisinin saha neferleri olarak, çalışmalarına hızla devam ettiklerine ve TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak, 6 kıtada, 61 ülkeye, 76 sanal ticaret heyeti ve 11 sanal fuar düzenlediklerine dikkat çekti. Gülle, ihracatçıların pazarlara kolaylıkla ulaşabilmeleri ve Türk bayrağını dünyanın dört bir köşesinde dalgalandırabilmeleri için, ticaret diplomasisi faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdüreceklerini söyledi.

“İLK 5 AYDA İHRACAT 85 MİLYAR DOLARI GEÇTİ”

Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, “Mayısta ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 65,5’lik artışla, 16 milyar 480 milyon dolar oldu. Yılın ilk 5 ayında ise ihracatımız, yüzde 38,3’lük artışla 85 milyar 220 milyon dolara ulaştı. Son 12 ayda 193 milyar 267 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar doların üzerinde bir seviyeye eriştik. İnşallah çok daha yüksek rakamlara, 200 milyar dolarlara hep birlikte ulaşacağız” ifadelerini kullandı. “ÇELİK SEKTÖRÜ LİDERLİĞE YÜKSELDİ” Mayıs ayında sektörlerin performansı ile ilgili Gülle, şunları söyledi: “Bir önceki yılın aynı ayına göre, 25 sektörümüzün ihracatını artırdığını görüyoruz. Çelik sektörümüz ise, 1 milyar 745 milyon dolarlık ihracatla, tarihinin en yüksek aylık ihracat performansına imza attı. Bu ay, 2 milyar 131 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörümüz liderliğe yükselirken, 1 milyar 882 milyon dolara ulaşan otomotiv sektörümüz ikinci, 1 milyar 745 milyon dolara ulaşan çelik sektörümüz ise üçüncü oldu. Mayıs ayında en güçlü artış performansına imza atan sektörler; yüzde 134 artışla 136 milyon dolara ulaşan gemi ve yat sektörü; yüzde 114 artışla 1 milyar 745 milyon dolara ulaşan Çelik; yüzde 113 artışla 490 milyon dolara ulaşan mücevher sektörleri oldu.”

“175 ÜLKEYE İHRACATIMIZ ARTTI”

Mayıs ayında Türk ihracatçısının, ülke bayrağını 214 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardığına vurgu yapan Gülle, “175 ülkeye ihracatımızı artırma başarısı gösterdik. Mayıs ayında, ihracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1 milyar 405 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 149 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 105 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. İhracatımızı tutar bazında en çok artırdığımız ülkeler ise; 545 milyon dolarlık artışla Birleşik Krallık, 486 milyon dolarlık artışla Almanya ve 450 milyon dolarlık artışla İspanya oldu” şeklinde konuştu.