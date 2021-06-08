“BİLİNÇSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMI DİŞLERE DE ZARAR VERİYOR”

Toplumun sağlık konusunda yaptığı en büyük hatalardan biri olarak sık sık gündeme gelen bilinçsiz antibiyotik kullanımının dişlere de ciddi zararlar verdiği ortaya çıktı. İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (Dentaydın) Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Süleyman Emre Meşeli, bilinçsiz antibiyotik kullanımının sadece genel sağlığa değil, dişlere de ciddi zararlar verdiğini söyledi.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINA NASIL ZARAR VERİYOR?

Meşeli, gereksiz ve bilinçsiz antibiyotik kullanımının ağız ve diş sağlığına etkisini şöyle açıkladı: “Gereksiz yere kullanılan antibiyotiklerin dişler, dişetleri ve ağız dokuları üzerinde de olumsuz etkileri mevcut. Örneğin çocuklarda tetrasiklin grubu antibiyotik kullanımı daimi dişlerin minesinde kahverengi çizgilere neden olabiliyor. Yine gebelik döneminde aynı ilacın kullanımı dişlerde benzer renklenmeye sebep olabilir. Bunun yanı sıra bazı antibiyotiklerin tükürük akış hızını ve miktarını etkileyerek ağız kuruluğu yaptığı biliniyor. Ağız kuruluğuyla ilişkili ağız yaraları ve dudakların çatlaması yine görülebilecek bulgular arasında.”

“BİLİNÇSİZ KULLANIM ÇOK TEHLİKELİ”

Antibiyotiklerin bakteri kaynaklı enfeksiyonların iyileştirilmesinde kullanılan ilaçlar olduğunu hatırlatan Meşeli, “Toplumda yapılan en büyük hata grip, soğuk algınlığı gibi virüs kaynaklı enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde antibiyotik kullanılması. Gereksiz ve bilinçsiz antibiyotik kullanımının en büyük tehlikesi bakterilerin antibiyotiklere direnç göstermesi. Antibiyotik direnci, tedavi edilebilir düzeydeki zatürre, tüberküloz veya başka bakteriyel enfeksiyonların tedavisini zorlaştırmakta hatta bazen imkansız kılıyor” dedi.

Antibiyotiklerin vücuda zarar veren bakterilerin yanında, vücuda yararlı bakterileri de öldürebildiğinin altını çizen Meşeli, “Bu sebeple çok sık antibiyotik kullanımı vücudumuzda denge içinde yaşayan bu faydalı bakterilerin yokluğuna ve bunlarla ilişkili başka hastalıkların meydana gelmesine sebep olabilir. Aşırı duyarlı kişilerde bazı antibiyotikler alerjik reaksiyonlara sebep olarak hayatı tehdit edebilir” diye konuştu.

“DOKTOR TAVSİYESİYLE KULLANILMALI”

Meşeli, her antibiyotiğin her bakteriyel enfeksiyonda işe yaramayabileceğini, ‘antibiyotik kullanmadan hastalık geçmez’ düşüncesinin son derece yanlış olduğunu, bu nedenle her ilaç gibi, antibiyotiklerin de sadece hekim önerisi ve reçetesi ile kullanılması gerektiğini ifade ederek, sözlerini tamamladı.