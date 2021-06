Bilal Koçak: 'Türkiye, dünyada en hızlı büyüyen 3. ekonomi oldu'

ALMANYA EKONOMİSİ YÜZDE 3.1 KÜÇÜLDÜ

Avrupa Birliği ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.7 daraldı. Avrupa’nın büyük ekonomilerinde salgın nedeniyle yaşanan kapanmalar bunda etkili oldu. Normalde Avrupa’nın büyüme motoru olarak anılan Almanya’nın ekonomisi yüzde 3.1 küçülürken, İngiltere’de daralma yüzde 6.1’i buldu. İspanya yüzde 4.3’lük, İtalya ise yüzde 1.4’lük bir daralma yaşarken Fransa ekonomisi yüzde 1.2 büyüdü. ABD 0.4 BÜYÜDÜ Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ise aşılama çalışmalarının hızlanması ve buna bağlı olarak atılan normalleşme adımlarıyla yüzde 0.4 büyüdü.

TÜRKİYE DEV EKONOMİLERİ GERİDE BIRAKTI

Almanya gibi dev bir ekonomi yüzde 3.1 oranında küçülürken, İngiltere ekonomisi yüzde 6.1 oranında daralırken , ABD ise ancak 0.4 gibi çok düşük bir büyüme elde ederken, Türkiye ekonomisi yüzde 7 büyüme ile bir rekora imza attı. Çin’in 18.3 olağanüstü bir büyüme oranı ile dünyada ilk sırada yer alması da, bu ülkenin gelecekte küresel ekonomiyi yönlendirecek en büyük güç olacağının işaretlerini veriyor. Türkiye ve Çin, genç, dinamik ve üreten insan kaynakları açısından birbirine benzeyen önemli iki ülke. Geleceğin küresel ekonomisi Türkiye ve Çin’in bulunduğu bir coğrafya üzerinde şekillenecek.

TÜRKİYE’NİN SANAYİ DEVLERİ

Ekovitrin, Haziran sayısında, İSO’nun açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması’nı ‘Türkiye’nin Sanayi Devleri’ başlığıyla kapağına taşıdı. İSO 500 Araştırması’nda TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 58,6 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu. Ford Otomotiv 45,2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31,2 milyar lirayla üçüncü sırada yer aldı.

ÇETİNSAYA: “İNŞAAT SEKTÖRÜ HAREKETLENECEK”

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Ekovitrin’e yaptığı açıklamada, pandemi sonrası inşaat sektörünün canlanacağını söyledi. Çetinsaya, “Pandemi sürecine rağmen Türkiye konut sektöründe büyümesini sürdürdü. Bilindiği gibi 2020’de sektör yılı rekor satışla kapatmıştı. Ekonominin lokomotifi olan inşaat sektörünün 2021 yılında da aktif rolünü sürdüreceği kanısındayım. Normalleşmeyle birlikte inşaat sektöründe ciddi bir hareketlilik yaşanacak” diyor.

H. CENK EYNEHAN: “REEL SEKTÖRÜN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Haziran sayımızda PASHA Bank haberine yer verdik. PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, pandeminin yaşandığı 2020 yılında, kredilerini sürekli artırarak, reel sektörün her an yanında yer aldıklarını, bu yıl da yer almaya devam edeceklerini ifade ediyor. H. Cenk Eynehan, “PASHA Bank olarak her zaman önceliğimiz Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan üçgenindeki ticaretin gelişmesine ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak oldu. Bundan sonra da öyle olacak” mesajını veriyor.

BAYRAKTAR TB2 SİHA’LARIN İHRACAT ATAĞI

Türkiye’nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2, bundan böyle Polonya’ya da ihraç edilecek. Yani Türkiye, ilk defa NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA satacak. Bilindiği gibi daha önce Bayraktar TB2 SİHA’lar, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan’a ihraç edilmişti. Haberin detayları Haziran sayımızda yer alıyor. Bir dahaki sayıda görüşmek üzere.