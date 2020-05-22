Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
102929
ALTIN
379.158
DOLAR
6.7931
STERLİN
8.2784
EURO
7.4069

Zeytine alternatif ürettiği kayısının yüzde 85'ini ihraç ediyor

Hatay’ın Altınözü ilçesinde zeytine alternatif olarak ilk kez üretilen kayısının yüzde 85'i ihraç ediliyor.

Zeytine alternatif ürettiği kayısının yüzde 85'ini ihraç ediyor

Hatay’ın Altınözü ilçesinde zeytine alternatif olarak ilk kez üretilen kayısının yüzde 85'i ihraç ediliyor.

22 Mayıs 2020 Cuma 11:19
2010 Okunma
Zeytine alternatif ürettiği kayısının yüzde 85'ini ihraç ediyor

Hatay'ın zeytin üretimiyle ünlü Altınözü ilçesinde bir girişimci, yaklaşık 4 yıl önce 140 dönüme ektiği kayısıda yüksek verim elde etti.

Avrupa ülkelerine ve Rusya'ya ihracat yapan çiftçi Ahmet Şeniz Melek, istihdama da katkı sağlıyor.

Altınözü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çağlar Kaya, zeytini ile anılan Altınözü'nde alternatif olarak kayısı bahçesi kurulduğunu belirterek, "Daha çok zeytin ve zeytinyağı ile anılan ilçemizde zeytine alternatif olarak kurulmuş olan bir kayısı bahçesindeyiz. Buradaki kayısılar yaklaşık 4 yaşında. Her dönüm için 1,5-1,7 ton arası verim veriyor. Burada yetiştirilen kayısıların yüzde 85'i Avrupa ülkelerine ihracat ediliyor. Yüzde 15 ‘i ise iç piyasada da tüketiliyor. Bu sıkıntılı günlerde istihdam açısından da hem burada toplanması, paketlenmesi ve nakliyesi anlamında büyük bir istihdam sağlamış durumda. Ayrıca buradaki kayısı bahçesi Altınözü'nde kurulan ilk kayısı bahçesidir. Diğer çiftçilerimize de örnek olmasını temenni ederiz" dedi.

Burada, Hatay'da bir ilk olarak da ‘dolusavar' sistemi bulunduğunu belirten Kaya, "12 kilometre yukarıya ses bombası atarak doluyu yağmura çeviriyor. Böylelikle ürünler zarar görmemiş oluyor" diye konuştu.

Altınözü'ne ilk kayısı bahçesini kuran Ahmet Şeniz Melek ise, “Benim önerim Altınözü'nde su olan yerlere sert çekirdekli meyve ekilmesi, olmayan yerlere zeytin ekilmesi. Devletimize çok büyük getirisi var, istihdam sağlıyor. Gün geliyor 200-300 kişi çalışıyor bahçede. Direkt yüzde 85'i ihracata, yüzde 15'i iç piyasaya sunuluyor. Getirisi diğer zirai ürünlere göre oldukça yüksek. Bu kayısılar erkenci olarak 15-25 Nisan tarihleri arasında yetişiyor. Birkaç güne hasadımız bitecek. Kuzey yarım kürede meyve yokken çok güzel, renkli, aromalı bir meyve çıkıyor ve değerinde satılıyor, ülkemize direkt döviz olarak geri dönüyor, bu yönden memnunuz" şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı
Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim