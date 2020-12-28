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Yayman: "Kırıkhan ve Hassa su kısıtı kapsamından çıkarıldı"
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin su kısıtı kapsamdan çıkarılarak çiftçiye ilave destek sağladıklarını bildirdi.
HATAY 28.12.2020, 13:47
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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin su kısıtı kapsamdan çıkarılarak çiftçiye ilave destek sağladıklarını bildirdi.
Kırıkhan Ziraat Odasında çiftçilerle bir araya gelen Yayman, "Ovamızın çiftçilerinden çok yoğun talep vardı 2 yıldır gece gündüz takip ederek Amik Ovasındaki su kısıtı ibaresini kaldırıp ve Kırıkhan Hassa havzamızda mısır ekilmesi durumunda destekleme verilmesini karar altına aldık. Bu yıldan itibaren ilave ürün desteği verilecek hayırlı uğurlu olsun" dedi.Pandemi döneminin, çiftçiliğin ne kadar önemli olduğunu, üretmenin çalışmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Yayman, "Bu anlamda bizimde çiftçimizin yanında yer almamız lazım. 24 saat çiftçimizin emrindeyiz hiç şüpheniz olmasın " diye konuştu.
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