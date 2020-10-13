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Yaşlı adam evindeki yangını söndürürken dumandan etkilendi
DUMANDAN ETKİLENEN MEHMET DOĞAN YILMAZ'A SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.
HATAY 13.10.2020, 15:32
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Hatay’ın Payas ilçesinde bir dairede çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Kürtül Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde Mustafa B’ye ait 6 katlı bir apartmanın beşinci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Evde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Mehmet Doğan Yılmaz, yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında maddi hasar oluştu.
Bu arada, dumandan etkilenen Mehmet Doğan Yılmaz’a sağlık ekipleri müdahale etti.
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