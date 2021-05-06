YAKORDER’den "orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü ol" çağrısı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kurulan Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği (YAKORDER), orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü olma çağrısında bulundu.

YAKORDER Bilim Kurulu Üyesi Yaban Hayatı Uzmanı Dr. Mühsin Çoğal, geçen yıl Hatay başta olmak üzere ülkemizin birçok noktasında orman yangınları ile binlerce hektarlık alanın kül olduğunu belirterek, "Ormanlarda yaşayan onlarca yaban hayvanı türü maalesef telef olmaktadır. Dahası yaşam alanları tahrip olmakta, hatta yok olmaktadır. Yangınlarda sadece oksijen kaynaklarımız yok olmuyor. Ekosistemin bir parçası olan yaban hayvanları telef olarak biyolojik çeşitliliğimizin zarar görmesine sebep oluyor" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü’nün orman yangınlarıyla mücadele gönüllülerine vermiş olduğu eğitimi önemsediklerini belirten Çoğal, "Orman yangınlarında saniyelerinde çok önemli olduğunu düşündüğümüzde, bu eğitimlerin alınmasını destekliyoruz. Ülkemiz genelinde Ocak 2021 tarihi itibariyle hali hazırda 12 bin 734 orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü mevcut olduğunu biliyoruz diye konuştu.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Çoğal, "Orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü olmak isteyenlerin ’basvur.ogm.gov.tr’ adresinden veya orman bölge müdürlüklerine ya da orman işletme müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunarak ormanlarımızın korunarak yeşil kalmasında görev alabilirler" dedi.