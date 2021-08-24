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Yaban hayvanlarını avlayan kişiye 28 bin 491 lira ceza

Hatay’ın Samandağ ilçesinde avlanması yasak olan yaban hayvanlarını avlayan kişiye 28 bin 491 lira ceza yazıldı.

HATAY 24.08.2021, 15:45
Yaban hayvanlarını avlayan kişiye 28 bin 491 lira ceza

Hatay’ın Samandağ ilçesinde avlanması yasak olan yaban hayvanlarını avlayan kişiye 28 bin 491 lira ceza yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri av koruma ve kontrollerde bir kişinin koruma altındaki yaban hayvanlarını avladığını öğrendi. Hayvanlarının avlanması ve hazinesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırmadan avlanmasından dolayı bin 191 TL idari para cezası, avlamış olduğu 5 adet flamingo, 1 adet gri balıkçıl, 2 adet erguvani balıkçıl ve 1 adette gecebalıkçılı için 27 bin 300 TL tazminat olmak üzere 28 bin 491 TL para cezası uygulandı.

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