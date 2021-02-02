Vatandaşlara yüz yüze "hırsızlık ve dolandırıcılık" uyarısı

Hatay’da polis ekipleri, olası hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlar ile yüz yüze iletişim kurarak uyarılarda bulundu, kitapçık dağıttı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri merkez ilçe Uzun Çarşıda bulunan iş yerleri ve vatandaşlara yönelik evden, iş yerinden, otodan hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, kendisini asker polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlar ile internet ve telefon üzerinden dolandırıcılık konularında bilgilendirme çalışması yaptı.

Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet edilerek gerçekleşen bilgilendirmede polisler vatandaşlar ile yüz yüze iletişim kurularak onlardan gelen soruları da yanıtladı.

Ekipler, 50 adet Covid-19 broşürü ve 150 adet “Güvenlik Rehberi” adlı bilgilendirici kitapçık dağıtımı yaptılar.