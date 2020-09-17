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Vali Doğan maske ve mesafe uyarısında bulundu
HATAY VALİSİ RAHMİ DOĞAN, KORANA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA 81 İLDE EŞ ZAMANLI OLARAK YAPILAN DENETİMLERDE "SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN DENETİM" SLOGANIYLA, ESNAF VE VATANDAŞLARI MASKE VE MESAFE KONUSUNDA UYARDI.
HATAY 17.09.2020, 12:33
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Hatay Valisi Rahmi Doğan, korana virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde "Sağlık İçin Hepimiz İçin Denetim" sloganıyla, esnaf ve vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı.
Vali Doğan beraberindeki heyet ile birlikte Antakya ilçesi Gündüz Caddesinde esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca maske dağıtımı da gerçekleştirildi.
İş yerlerine girerek, çalışanlarla kısa süre sohbet eden Vali Doğan, hijyene özen gösterilmesi konusunda uyarılarda bulundu, maske, mesafe ve hijyenin korona virüsten korunma kapsamında önemli olduğunu kaydetti.
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