Antakya Belediyesi, Mustafa Kemal Üniversitesi ve Motif Vakfı işbirliği ile organize edilen 21. Uluslararası Halk Bilimi Gastronomi Sempozyumu sona erdi.

Antakya Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen sempozyum kapanışında konuşan Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, “Bu yıl 21.’si düzenlenen Uluslararası Halk Bilimi Gastronomi sempozyumunda Antakya Belediyesi adına paydaş olmaktan mutluluk duyuyorum. Değerli hocalarımız Antakyamızın gastronomi zenginliğinin konu edilmesi ve tanıtılmasına sağladığınız katkılardan dolayı sizlere teşekkürlerimi sunuyor, bundan sonraki sempozyumlarda yine sizi şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum” dedi.

Hacettepe Üniversitesi Halk Bilimi Bölüm Başkanı Profesör Özkul Çobanoğlu ise konuşmasında, “Üç gün süren programımız boyunca seksen adet bildiri hazırlandı ve sunuldu. Bunların tamamı Halk Mutfağı yani “Milli Kültürün Temel Mayası” ile alakalıydı, gastronomi ile alakalıydı. Artık savaşlar kültür savaşları. Artık topla tüfekle değil kültür ile savaşlar yapılıyor. Bu nedenle millet olarak kültürümüze daha çok yatırım yapmalı, kültürel değerlerimizin tanıtılmasına ve tescillenmesine daha çok katkı sağlamalıyız. Bu nedenle burada yapılan sempozyumun gerçek anlamı budur. Biz Motif Vakfı yönetim kurulu olarak ülkemizin dört bir köşesinde her yıl bir yada iki farklı şehirde farklı konularda Halk Mutfağı ve Gastronomi sempozyumu düzenleme kararı aldık. Bu karar doğrultusunda sempozyumlarımızın ilkini Türk Mutfağının Başkenti Hatay’dan Antakya’dan başlamak bizlere gurur verdi. Buna vesile ve destek olduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Halk Bilimi Gastronomi Sempozyumu süresince Antakya Belediyesi mobil mutfak tırı eşliğinde yöresel yemeklerin tanıtımları yapıldı. Bu çerçevede sempozyuma katılan Bilim İnsanları Hatay’ın en sevilen yöresel lezzetleri; öcce, kabak borani, irmik helvası, firik aşı ve zahter salatasını hem yapmayı öğrendiler hem tadına bakma fırsatı buldular.

Ayrıca Antakya Bilim Merkezi bahçesinde simule edilen yöresel düğünde firik aşı, kuru fasulye ve aşurdan oluşan düğün yemeğini, davul zurna eşliğinde gerçeğe uygun şekilde tattılar.

Akademisyenler, sempozyuma katkılarından dolayı Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.