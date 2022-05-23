banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Euro 17 TL’yi geçti!
Euro 17 TL’yi geçti!
Dünya şampiyonuna sürpriz karşılama
Dünya şampiyonuna sürpriz karşılama
Salih Özcan, Borussia Dortmund’da!
Salih Özcan, Borussia Dortmund’da!

Türk Mutfağı Haftası’nda Hatay’ın mezeleri tanıtıldı

UNESCO tarafından gastronomi şehirler ağına dahil edilen Hatay’da “Türk Mutfağı Haftası” dolayısıyla geleneksel meze çeşitlerinin yapımı ve sunum programı gerçekleştirildi.

HATAY 23.05.2022, 15:23
Türk Mutfağı Haftası’nda Hatay’ın mezeleri tanıtıldı

UNESCO tarafından gastronomi şehirler ağına dahil edilen Hatay’da “Türk Mutfağı Haftası” dolayısıyla geleneksel meze çeşitlerinin yapımı ve sunum programı gerçekleştirildi.

Defne ilçesi Harbiye Mahallesi’nde bir otelde gerçekleştirilen program ilk olarak Hatay’a özgü mezelerin tanıtımı ile başladı. Daha sonra közlenmiş domates, biber ve patlıcanla yapılan en sevilen mezelerin başında gelen ’Abugannuş’un yapılışı ile devam etti.

Burada açıklamalarda bulunan Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, amaçlarının bütün Hatay’ı ön plana almak olduğunu söyledi.

21-27 Mayıs tarihleri arasında Türk Mutfağı Haftası ilan edildiğini kaydeden Işıkgör, “Etkinlikler kapsamında bizler de ilimizde bulunan Hatay mutfağının tanıtımını planladık. Plan dahilinde her ilçemizde önemli olan değerlerini ön plana çıkardık. Bugün Harbiye’deyiz ve buranın mezelerini ön plana aldık. Yarın İskenderun’da olacağız. Su ürünleriyle ilgili yöresel yemeklerimizi tanıtacağız. Bir sonraki gün Antakya merkezde olacağız. Bu programda da Antakya merkeze ait kahvaltı ve yöresel yemeklerimizi ön plana çıkaracağız. Bir sonraki Reyhanlı ilçemize ait olan tuzda tavuk ve humusun tanıtımını gerçekleştireceğiz. Kırıkhan ilçesi denince akla ciğer geliyor. Bu ciğer tanıtımını da Kırıkhan ilçemizde yapacağız” dedi.

Otel şefi Eren Arslanhan da yaptığı açıklamasında, “Defne ve Harbiye yöremize ait bütün mezelerimizi sunarak dışarıdan gelen tüm misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp ve hizmet verebilmek amacındayız. Yeni tatları ulaştırabilmek için elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü yaptığımız organizasyon da aynen odur. Mezelerimizin çoğu bu yöreye ait. Herkesi bu lezzetleri tatmaya bekliyoruz. Hatay’a gelen vatandaşlarımızın hepsi bu mezeleri tatmak için geliyor. Hatay’ın her yerinde bu mezeleri bulabilirsiniz fakat merkezi Harbiye’dir. Çoğu insan memnun, ilgi çok iyi. Yaptığımız mezelerin geri dönüşümünde güzel sonuçlar alıyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
22°
parçalı az bulutlu