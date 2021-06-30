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Toroslar Edaş Hatay’da yatırım çalışmalarına devam ediyor

Toroslar EDAŞ, Hatay’da sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak üzere yeni yatırımlar gerçekleştirmeye devam ediyor

HATAY 30.06.2021, 15:27
Toroslar Edaş Hatay’da yatırım çalışmalarına devam ediyor

Toroslar EDAŞ, Hatay’da sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak üzere yeni yatırımlar gerçekleştirmeye devam ediyor

Toroslar EDAŞ, 2020 yılında Hatay’ın Antakya, Arsuz, İskenderun, Erzin, Payas, Hassa, Samandağ ve Altınözü ilçelerinin çeşitli kesimlerinde elektrik hattı, aydınlatma tesisi, dağıtım merkezi ve KÖK binaları tesis yatırımlarını tamamladı.

Antakya ilçesi, Serinyol Mahallesi’nde yeni bağlantı taleplerini karşılamak ve elektrik arzı kalitesini artırmak için ilave trafo ve yeni şebeke tesis çalışması tamamlayan Toroslar EDAŞ, Odabaşı Mahallesi’nde de 4 kilometrelik aydınlatma tesisi çalışmasını da bitirerek bölgenin aydınlatma ihtiyacını giderdi.

Toroslar EDAŞ, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde, yeni yerleşim yerlerinin enerji ihtiyacını karşılamak için besleme noktası sayısını arttırırken, kesinti süresi ve sayısını minimize etmek ve bölgenin aydınlatma ihtiyacının gidermek amacıyla şebeke yenileme ve ilave tesis çalışmalarını tamamladı.
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