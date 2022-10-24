Toroslar EDAŞ Hatay’da bakım çalışmalarına devam ediyor

Elektrik dağıtım yatırımlarını sürdüren Toroslar EDAŞ, Hatay’da bakım çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ) Hatay’da kaliteli ve kesintisiz enerji için Altınözü ilçesine bağlı mahallelerin enerji ihtiyacını karşılayan dağıtım şebekesi bakım ve yenileme çalışmalarını tamamladı.

Yapılan açıklamaya göre 2022 yılı boyunca çalışmalarını sürdüren şirket, ilçe genelinde toplam bütçesi 6 milyon liraya ulaşan bakım çalışmasında; 181 adet dağıtım havai hat direği, 3 bin 114 adet yüksek ve alçak gerilim hat izolatörü ve 45,5 kilometre yüksek gerilim iletkeninin değişimi ve emniyet ihlali olan bin 500 metrelik havai hattın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla yeraltı yüksek gerilim hattına dönüştürülmesi ile toplamda 47 kilometre yüksek gerilim hattı ve hattın bağlı olduğu şebeke unsurlarının da bakım çalışmalarını sağladı.

Can ve mal güvenliğini sağlayacak ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen bakım ve onarım faaliyetlerini sürdüren şirket, Mayadalı, Kıyıgören, Boynuyoğun, Ziyaret ve Yarseli mahallerindeki mevcut şebekede gerçekleştirdiği bakım ve yenileme çalışmaları ile elektrik kesintilerinin önüne geçilmesini hedefledi.

Alanında tecrübeli saha ekipleri ile bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren şirket, yıllık rutin bakım çalışmalarıyla Hatay’ın enerji ihtiyacının kesintisiz sağlanmasını amaçlıyor.