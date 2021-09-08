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Telefon direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay’ın Erzin ilçesinde telefon direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
HATAY 08.09.2021, 16:52
Hatay’ın Erzin ilçesinde telefon direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Caddesi, Mustafalı Camii karşısında meydana gelen kazada, Önder Coşkuner’in kullandığı 01 EK 095 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak kaldırımdaki telefon direğine çarptı. Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptığı yaralıyı hastaneye götürdü.