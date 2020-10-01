Türkiye’nin ilk ve tek Grantmaster ünvanının sahibi olan dünyaca ünlü güzellik uzmanı Sinan İslam Yılmaz, kendi markası ile dünyaya açılmaya hazırlanıyor.

Yerli ve milli marka ile Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edeceğini belirten Yılmaz, “Güzellik ürünlerimizi üreteceğimiz bir fabrika kurmak için çalışmalarımız devam ediyor. Markamız tamamen yerli ve milli olacak. Kuracağımız fabrika ile ülke ekonomisine de katkı sunmayı hedefliyoruz. İlk amacımız yüzlerce profesyonele fabrikamızda istihdam imkanı sunmak. Hedeflerimiz büyük ama başaracağız inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda tüm Türkiye’yi büyük bir tırla gezerek güzellik sırlarını paylaşmayı da planladığını ifade eden Yılmaz, “Bize ulaşma imkanı bulamayan insanlarımıza biz ulaşacağız. Herkesin istediği gibi görünmeye hakkı var. Bu nedenle Ardahan’dan Kars’a kadar gezici bir güzellik merkezi kuruyoruz. Bu alana büyük bir yatırım yapıyoruz. Ama bir kişinin bile yüzünü güldürmenin vereceği mutluluk inanın paha biçilemez” dedi.

Saçları kirpiklerin dökülenlerin de yüzünü güldürmek istiyor

Sosyal yardımlaşma projeleri ile de gündemde sıkça yer alan Yüksel, “Güzellik endüstrisinin yalnızca güzeli daha da güzel yapmak için çalışmasını doğru bulmuyorum. Hastalıkları yüzünden kaşları, kirpikleri dökülen ya da hiç çıkmayan insanlarımız var. Onları güzelleştirmek, gözlerindeki o umudu görmek beni bu dünyada en çok mutlu eden şeylerden biri” şeklinde konuştu.

Aynı zamanda kanser hastalığı yüzünden kaşları dökülen vatandaşlara da hizmet sunan Yılmaz, “3D kıl tekniği dediğimiz microblading tekniğini kullanarak, kaşları dökülmüş hastalara biraz umut olmaya çalışıyoruz. Bu hastalıkta, doktorlar en önemli şeyin moral olduğunu söylüyorlar. Benim de elimden bu geliyor ve onlara birazcık da olsa moral verebiliyorsam, hastalıklarının iyileşmesinde ufacık da olsa bir katkım olabiliyorsa, zaten daha başka ne isteyebilirim ki?” şeklinde konuştu.