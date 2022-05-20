Şehit Özel Harekat Polisi Murat Bulkan Parkı açıldı

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, şehit Özel Harekat Polisi Murat Bulkan’ın adının verildiği park törenle açıldı.

2011 yılında Elazığ Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevliyken intikal eğitimi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Murat Bulkan’ın adı Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz’ın talimatı ve belediye meclisi onayı ile parka verildi.

Saraykent Mahallesi’ndeki parkın açılışı yapıldı.

Meclis üyeleri, şehidin ailesi ve yakınları ile vatandaşların katıldığı açılışta

konuşan Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, “Şehidimizin eşinin hayalini Antakya Belediyesi olarak gerçeğe dönüştürdük ve Saraykent Mahallesi parkımıza “Şehit Özel Harekat Polisi Murat Bulkan Parkı” adını verdik. Bu vesileyle vatan uğruna şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.