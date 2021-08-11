Şehit Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetinin 4. yılında anılıyor

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017’de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında Eren Bülbül’ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetinin 4. yılında Hatay’ın İskenderun ilçesindeki kabri başında anıldı.

İskenderun İlçe Jandarma Merkez Komutanı ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkan Ahmet Ayaz ve yönetim kurulu üyeleri şehit annesi Hatice Gedik’i evinde ayrı ayrı ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik Hatay’ın İskenderun ilçesinde mezarı başında okunan Kur’anı kerim ve yapılan dualar ile anıldı.

Sabahın erken saatlerinde oğlunun eşyalarının bulunduğu dolap ve eşyaları açan şehit annesi Hatice Gedik (68) evladının fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun kabrini ziyaret eden anne Hatice Gedik burada dua etti.

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in şehadetinin 4. yılında akrabaları ve vatandaşlar tarafından kabri ziyaret edildi.