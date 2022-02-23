Savaş: "Temennimiz 25 bin nüfuslu ilçelerimize barınak yapılması"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, temennilerinin 25 bin nüfusu geçen ilçelerde birer tane barınak yapılması olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, hayvanların yaşam hakkına katkı sunacak iki eğitimi aynı anda düzenledi. Ev ve süs hayvanı satan kişiler ile yerel hayvan koruma görevlisi olmak isteyen yaklaşık 100 gönüllü, Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca düzenlenen eğitime katıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, eğitim öncesi hayvanlara verilen zararı minimuma indirmek adına yapılan çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Yayladağı’ndaki 20 dönümlük alan içerisine yeni bir barınak yaptıklarını da belirten Savaş, “Hayvanlarımızın daha rahat hareket edebileceği 20 dönümlük bir alanda yeni barınak yaptık. Şu bir gerçek ki ilgili daire başkanlığımız terk edilen ve bakma muhtaç hale gelen hayvanların tedavi ve bakımlarını titizlikle yapıyor” dedi.

Büyükşehir bünyesi dışında kentte sadece 1 tane daha barınak olduğunu hatırlatan Savaş, “25 bin nüfusun üstündeki bütün ilçelerin hayvan barınağı yapma mecburiyeti var. Maalesef Hatay Büyükşehir Belediyesi dışında sadece bir ilçemizde hayvan bakım alanı bulunmaktadır. Temennimiz 25 bin nüfusu geçen ilçelerimizde birer tane barınak yapılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Eğitime katılanlar sertifika sahibi oldu

Eğitimde, Gönüllü Hayvan Hakları Koruma Görevlisi Mevzuatı, CİTES Sözleşmesi, Hayvan Hastalıklarından Korunma Tedbirleri, ev ve süs Hayvanları satış, barınma ve eğitim yerlerinin kuruluş, açılış, ruhsat, çalışma, denetleme usul ve esasları hakkında bilgiler verildi. Eğitime katılan hayvanseverler, eğitim sonunda sertifika sahibi oldu.

Sertifika almaya hak kazananlar, Hayvanları Koruma Kanunu önünde hayvanlara yardım edebilecek duruma gelerek hayvan koruma kartı alabilecek. Ayrıca bu sertifika ile sahipsiz, yardıma muhtaç hayvanlara daha sağlıklı bir şekilde yardım edip Hatay Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde çalışabilecek.

Ev ve süs hayvanları satanlar için zorunlu olan bu sertifika ile isteyenler, petshop açmak dahil olmak üzere tüm hayvanların satışını yapabilecek.