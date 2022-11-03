Savaş: "Kırsal Kalkınma Projesiyle 15 bin aileye destek oluyoruz"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, kırsal kalkınmayla Hatay’ın bütününde 15 bin aileye destek olduklarını söyledi.

Başkan Savaş, çiftçilerin arazilerini bırakıp şehre göç etmelerinin sebeplerini ve Hatay Büyükşehir Belediyesinin tarımı kalkındırma konusundaki örnek çalışmalarını anlattı. Her konuda çiftçilere destek olduklarını belirten Savaş, "Kırsal Kalkınma Projemizle Hatay’ın bütününde 15 bin aileye destek oluyoruz. Tohum ve fide desteği yapıyoruz. Aynı zamanda Türkiye’de en kaliteli, en ucuz organomineral gübreyi ürettik ve bunu en ucuz şekilde Hatay ve çevre illerde çiftçimizle buluşturuyoruz. Gübre son 1 yılda yüzde 235 arttı, tarım girdi masrafları yüzde 134,4 arttı. Hal böyle olunca belediye olarak biz destek olalım dedik" açıklamasını yaptı.

Projeyle Hatay’da detaylı inceleme yaptıklarını söyleyen Savaş, "Projeye başlarken önce bir buçuk yıl Hatay’ın her bölgesinde incelemeler yaptık. Toprak yapısı, rüzgarı, suyu, rakımı, nerede ne üretilir hepsini çalıştık. Daha sonra ziraat odaları, büyük küçük çiftçiler hepsiyle toplantılar yaptık. Üretim konusunda birçok desteğimiz var ama bununla kalmıyoruz, satış konusunda da çiftçimizin yanında oluyoruz. Örneğin satış konusunda sıkıntı yaşayan çiftçiye biz diyoruz ki piyasa fiyatına biz alıp ticaretini biz yapacağız diyoruz. Bunun için de hem kooperatiflerle iş yapıyoruz hem de bir tane şirket kurduk 70 ortaklı. Şirkete Büyükşehir’i de ortak yaptık. Tarlada üretilen ürünleri endüstri ile buluşturup hem bunun katma değerini yükseltiyoruz hem de raf ömrünü uzatıp yurt dışına da ihraç ediyoruz. Çiftçinin satamadığı ürünü biz alıp kurutuyoruz ve Dubai, Almanya gibi önemli yerlere gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.