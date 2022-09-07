Savaş: "Çiftçiye destek, toprağa nefes, ürüne bereket olacağız"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, "Şehrimizin verimli topraklarını altın gibi işleyebilsinler diye çiftçiye destek olacağız" dedi.

UNESCO Hatay Gastronomi Evi’nde düzenlenen organizasyonda Başkan Savaş’ın hayata geçirdiği Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında üretilen organomineral gübrelerle ilgili çiftçilere detaylı bilgiler verildi.

Toprak analizlerinden başlamak üzere tarımın geliştirilmesi için birkaç yıldır geniş çaplı çalışmalar yaptıklarını belirten Savaş, organomineral tesislerinde üretilen gübrelerin çiftçilere maliyetine verilmesi sonrası piyasadaki diğer gübre satıcılarının fiyatları 2 kere düşürmek zorunda kaldığını söyledi. Savaş, "Kırsal Kalkınma Projesinde bizim amacımız çiftçinin işini kolaylaştırmak, ürünlerinin daha kalitelisini daha ucuza sattırmak, gücü yetmeyen çiftçiye yardım edip ekmesini sağlamak. Artık dünyada iki şey çok değerli biri gıda diğeri teknoloji. Bakın Rusya ve Ukrayna’da savaş çıktı, neredeyse ekmek yapamayacak duruma geliyorduk, sofralarımızda ayçiçek yağı bulamadık, fahiş fiyatlara satıldı. Şehrimizin verimli topraklarını altın gibi işleyebilsinler diye çiftçiye destek, toprağa nefes, ürüne bereket olacağız" diye konuştu.

Türkiye’nin iyi tarım yaparsa dünyada ilk beşe girebileceğini belirten Savaş, şunları kaydetti:

"Şimdi Avrupa’da meyvenin uzun ömürlü olabilmesi için kurutma işlemi yapılıyor. Portakalı dilimleyip kurutuyorlar, 8-10 aylık bir raf ömrü oluyor, çerez gibi de yeniyor. Biz de bu kurutma işlemine başladık. Günde 21 ton kurutma kapasitesine ulaşacağız. Sözleşmeli tarımı bundan dolayı yapıyoruz. Şu anda dünya standartlarını yakalayabilen 5 kooperatifle çalışıyoruz."