Samandağ’da zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde temizlik, asayiş, trafik güvenliği ve kaldırım işgalleri ile ilgili rutin denetimler devam ediyor.

Samandağ Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde denetimlerin sürdürüldüğü belirtilerek, “Cadde ve sokaklarda temizlik ve kaldırım işgali denetimi, kafe ve restoranlarda gıda, hijyen ve evrak denetimi, yol çalışmalarının devam ettiği noktalarda yol güvenliğini sağlamanın yanı sıra ilçemiz merkezinde trafik akışının kontrollü şekilde sağlanabilmesi için trafik denetim çalışmaları gerçekleştiren ekiplerimiz, denetimlerine aralıksız devam edecek" denildi.