Samandağ’da "Yedi Telde Yedi Ozan" konseri

Hatay’ın Samandağ ilçesinde halk ozanları “Yedi Telde Yedi Ozan” konserinde ilçe halkına unutulmaz bir gece yaşattı.

Samandağ Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde sponsor olduğu etkinlikt, ilçedeki halk ozanları birbirinden sevilen eserleri seslendirerek türkü ziyafeti verdi.

Halk Ozanı Nihat Şahutoğlu yaptığı açıklamada, “Halk ozanlığı geleneğine ilginin azaldığını ancak ölmediğini ve ölmeyeceğini, insanın gönlü ve duyguları var oldukça yaşayacağına inancım tamdır. Bu uğurda enerjimi ve eserlerimi halkımız ile paylaşmaya devam edeceğim. Bu oluşumu gelecekte sürdürmek üzere kendini yetiştirmiş, ozan sıfatını taşıyabilecek genç kardeşlerimizi yanımızda görmekten büyük mutluluk duyacağımız gibi her zaman kendilerine kapımız açıktır" dedi.