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Samandağ’da yamaç paraşütüyle 19 Mayıs kutlaması

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yamaç paraşütçüleri 19 Mayıs’ı gökyüzünde kutladı.

HATAY 19.05.2021, 19:16
Samandağ’da yamaç paraşütüyle 19 Mayıs kutlaması

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yamaç paraşütçüleri 19 Mayıs’ı gökyüzünde kutladı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 102. yıl dönümü, Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Samandağ’da kutlandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalar çerçevesinde Çevlik Plajına Türk bayraklarıyla yamaç paraşütü atlayışları gerçekleştirildi.

Türk bayrakları ile uçuşlarını tamamlayan Samandağ Havacılık ve Gençlik Spor Kulübü ve Adana havacılık Kulübü sporcuları, bayrakları Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz’a teslim ettiler.
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